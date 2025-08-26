Hatalmas villantással ünnepelte a születésnapját az Exatlon sztárja

Török Lívia nemrég ünnepelte 32. születésnapját, és rajongóit egy családi képpel ajándékozta meg.
Az Exatlon egykori versenyzője egy krémszínű, mély dekoltázsú ruhában látható a fotón, amint éppen egy neonrózsaszín tortát tart a kezében. Szüleivel együtt pózolt a kamerának, és mindannyian mosollyal az arcukon álltak a fényképezőgép elé.
Lívia egy érzelemdús üzenetet is írt a képek mellé:
Évről évre egyre nagyobb ajándék számomra, hogy a születésnapomat a szüleimmel ünnepelhetem. Olyan kincs ez, amit semmi mással nem lehet pótolni, hogy itt vannak mellettem, és együtt élhetjük meg ezeket a pillanatokat. 32 éve ezen a napon kaptam a legcsodálatosabb ajándékot édesanyától, az életemet, és azóta is a szívemnek legkedvesebb ajándékot tőle kapom, mert minden egyes születésnapra elkészíti a világ legszebb és legfinomabb tortáját, olyan finomat, amihez hasonlót a cukrászdákban sem kapni. Szerencsés és hálás ember vagyok. Köszönöm mindenkinek a köszöntéseket!
