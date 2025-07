Dávid Petra 5 év után visszatért korábbi szerelméhez: így nézett ki akkor és most

A Házasság első látásra Dávid Petra számára hatalmas rajongótábort hozott, akik élete minden részletére kíváncsiak. A fitneszedző igyekszik minél nagyobb betekintést engedni a követőinek, de a szívéhez legközelebb álló téma, a pasikon kívül, mégiscsak az edzés és egészséges életmód. Ezzel kapcsolatban most komoly lépésre szánta el magát, ugyanis visszatér a fitneszversenyzéshez. Ráadásul nem ő az egyetlen sztár, aki ezt a sportot űzi, meg is mutatjuk látványos átalakulásaikat.

Dávid Petra edzőként sosem adta fel a sportos életmódot, de most még durvább diétába és edzésbe kezd (Fotó: Instagram)

Dávid Petra fogyása után döntötte el, hogy a fitnesz versenyek világában is kipróbálja magát, ahol szép sikereket is ért el. Ám ez az életmód hosszútávon nem éppen az egészséges kategóriába esik, így 5 évvel ezelőtt fel is hagyott vele. De a celeb azóta is visszavágyik a színpadra, ezért most elhatározta, visszatér.

Lil G is Dávid Petra útjára lépett

A fiatal énekesnő is nemrég döntötte el, hogy kipróbálja mennyit bír a teste, és végigcsinálta élete első versenyszezonját. Lili végül három bronzéremmel zárt, ami kezdőként nem kis teljesítmény, ráadásul úgy tűnik, motiválta is arra, hogy folytassa ezt az utat. A testépítésnek hála a szerelem is rátalált, kedvese épp az egyik versenyen kérte meg a kezét.

Mardoll édesanyja példáját követi

Yvonne Dederick lánya Catherine Dederick, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Mardoll sokat küzdött a testképzavarával, de úgy tűnik mára sikerült ezt legyőznie. A megosztó stílusú rapper édesanyja segítségével szintén a fitnesz versenyeknek szentelte az elmúlt évet, ami igencsak jó döntésnek bizonyult. Az anya-lánya páros versenyfotóin szinte megszólalásig hasonlítanak, és persze nagyon büszkék is egymásra. Ez aztán a nem mindennapi közös hobbi.

Zimány Linda is kipróbálta magát

A csinos jogász gyakran állítja magát új kihívások elé, és igyekszik mindenben a lehető legnagyobb sikereket elérni. 2017-ben a Fitparádén versenyzett, ahol az előkelő második helyet sikerült megszereznie, utána mégsem folytatta ezt a karriert. Külön érdekesség, hogy a modell legyőzője nem más volt, mint A Kiképzés nyertes csapatából ismert Bolla Adrienn.