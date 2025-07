Nem hiszed el, hogyan ünnepelte szülinapját a Zanzibar énekesnője

Divatos azt mondani az utóbbi időben, hogy aki betöltötte a 40-et, az már az élete B oldalán jár. A Zanzibar énekesnője azt mondja, ez hülyeség, úgy kell élni, hogy az ember mindig az A oldalon álljon, mert a másikon mindig a rossz számok vannak.

A Zanzibar énekesnője, Terecskei Rita 46 éves lett (Fotó: Facebook/Zanzibar)

46 éves lett a Zanzibar énekesnője, Terecskei Rita

Hihetetlen, hogy repül az idő, idén már 24 éve, hogy egyik pillanatról a másikra berobbantak a magyar zenei életbe Terecskei Ritáék a Nem vagyok tökéletes albumukkal. A Zanzibar első lemeze akkora siker volt, hogy még abban az évben a Sziget fesztiválon is felléptek. A ceglédi együttes rendőrből lett énekesnője akkor 22 éves volt, vasárnap pedig a 46. szülinapját ünnepelte azokkal, akik a legközelebb állnak a szívéhez.

„Szombaton Bors községben léptünk fel, két vihart is ki kellett várni, de nagyon szuper közönség volt, nem mentek el” – mondta a Borsnak Terecskei Rita.

Szóval mondhatni, viharos szülinapom volt, de nem, mert az a helyzet, hogy olyan nyuggeres, otthonülős volt az ünneplés csak a családdal és a legközelebbi barátokkal. Már nem vágyom éjszakában hempergős buliba. Ha választani kellene, hogy egy csapatás a városban, vagy egy grillezős, beszélgetős este, én az utóbbi mellett tenném le a voksomat. Ez persze biztos a korral is jár, amivel egyébként ki vagyok békülve. Nem foglalkoztat, hány éves vagyok, nem borultam meg, amikor 30, vagy 40 lettem, most sem, hogy már közelebb kerültem az 50-hez.

A Zanzibar zenekar tavaly ünnepelte fennállása 25. évét (Fotó: Facebook/Zanzibar)

„Szerencsés csillagzat alatt születtem”

A ma is népszerű, Farm VIP-t is megjárt énekesnő azt mondja, abszolút a helyén van. Minden rendben a magánéletében és a munkájában is.