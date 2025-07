Veréb Tamás szerint másabb a szerelem élőben, mint a filmeken

Azt már megszokhattuk, hogy Veréb Tamás dalai mindig magas minőséget képviselnek, nem véletlen, hiszen ez az előadó szívügye is. A mostani, Nagy Bogival készült Nem ígérek semmit pedig eléggé meleg fogadtatásra számíthat a közönségtől.

Veréb Tamás élményeiből merítkezett (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

„Nagyon intuitív módon született a dal. Nem volt tervben, hogy írok egy férfi-női szerelmes duettet, hanem kigurult belőlem egy dallamfoszlány, amit stúdióban utána továbbvittünk Vámos Andris barátommal.

Ez egy maximálisan személyes történet, ami természetesen nem a jelenlegi kapcsolatomról szól.

Volt olyan időszakom, amikor szingli voltam, és bőven előfordult, hogy nem akartam elkötelezni magam, de a másik fél igen, így ezekből az emlékekből tudtam meríteni és talán ezért is volt, hogy még aznap este, nagyjából tíz perc alatt megírtam hozzá a dalszöveget.

Nem kellett rímeket keresni, teljesen természetesen jöttek maguktól, egy kerek sztorit alkotva. Azt gondolom, hogy a mai szerelem sokkal reálisabb, mint ahogyan a filmekben ábrázolják: két szingli ember találkozik, jó időben jó helyen és egymásnak lettek teremtve.

Ez ennél sokkal másképpen zajlik a való életben. Lehet, hogy a két fél éppen nem ugyanabban a fázisban van, és erről szól a dal” – kezdte lapunknak Veréb Tamás.

Veréb Tamás házasságával "minden rendben"

Veréb Tamás Nagy Bogival való kapcsolata régre nyúlik vissza, ugyanis még a Sztárban sztár +1 kicsi második évadában találkoztak, és már egyből felfigyeltek egymás tehetségére.

Veréb Tamás a tehetséges Nagy Bogit kérte fel a dalra (Fotó: Nagy Zoltán)

„Nagy Bogi szerintem ma Magyarország egyik legtehetségesebb női előadója!”

Már a műsorban is láttam, olyan tudatosan és szépen építi a karrierjét, hogy ebből nagyon magas szintekre is eljuthat majd.

Ezért amikor megszületett az ötlet, nem vártam sokáig, rögtön fel is kerestem. A videóklipet is novemberben rögzítettük, de a sok munka miatt csak most volt lehetőségünk kiadni. Egyébként nem is baj, hiszen egy könnyed, nyári dalról van szó, abszolút jól fogyasztható zeneiséggel, és a szöveg is könnyed hangulatot kelt.

Arról nem is beszélve, hogy nem ez az első dalom, ami igazi emlékekből építkezik, hiszen még a korábban megjelent, Minden Rendben című dalom is igaz történetet dolgoz fel, csak egy olyat, ami megvalósult szerelem lett az életemben”

– árulta el a zenész.