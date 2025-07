Vastag Csaba kitálalt az öccsével való múltjáról: "nem értettem, hogy miért lesz ez jó"

Vastag Csaba napjaink egyik legnépszerűbb előadója, aki a háttérben is munkálkodik: producerként, szövegíróként és zeneszerzőként is egyengeti kollégái karrierjét. Tudja, egy dal elkészülése csapatmunka, s éppen ebben látja ennek szépségét. Van azonban, amikor nem elégedett a végeredménnyel. Ez történt testvérével, Vastag Tamással közös duettjekor is.

Vastag Tamás és Vastag Csaba énekesként találta meg a hivatását, közös dal is született (Fotó: Szabolcs László)

Vastag Csaba kitálalt a közös dalról

Vastag Csaba és Vastag Tamás egy tehetségkutató műsorban mutatkozott be a nagyközönségnek, aminek hatására sikeres szólókarrierbe kezdhettek. A kötelező érvényű közös dalok sem maradtak el, a 13 éve megjelent Őrizd az álmod különösen nagy siker lett. Ez legjobban talán Vastag Csabát lepte meg. Sokkoló dolgot árult el a duettről.

„Az eddigi dalaim nagyon szerteágazó témákat érintettek. Az egyik legsikeresebb szerzeményünk, az Őrizd az álmod című duettünk az öcsémmel. Ami érdekes módon nekem nem tetszett az elején. Kifejezetten nem volt a kedvencem. Ezt Rakonczai Viktor barátom, Rácz Gergő barátommal írta.”

Kifejezetten nem értettem, hogy miért lesz ez jó. Aztán persze nagyon jó lett, és azóta is játssza a rádió.

„Szóval ez is jó példa arra, hogy az embernek csapatban kell dolgoznia. Amikor ezt a dalt kihoztuk, akkor értettem meg, hogy vannak úgynevezett lassú méreg típusú dalok, amik az idő múlásával kezdenek beütni és értelmet nyerni. És csak úgy, ahogy a közönség is megszerette, végül én is megszerettem” – summázta az öccsével közös daláról az M2 Petőfi TV műsorában.

Vastag Csaba motorozás közben inspirálódik

Az alkotói folyamatról a büszke férj elmondta:

„Minden dalban nagyon hiszünk, aztán a történelem és a közönség dönti el, hogy sikeres lesz-e. A legjobban működő alkotói módszer a napi nyolc órában történő, szinte gyári munka típusú tempó lehet. Hogy valaki leül, és nyolc órában dalokat ír, akkor a nagy számok törvénye alapján lesz benne jó dal is. De az én esetemben ez más, nekem, ha eszembe jut valami, azt leírom jegyzetbe a telefonba, aztán megmutatom a többieknek, és elkezdünk dolgozni vele. Aztán jön az újabb ihlet, egy újabb sor. Általában ez mulatozás közben szokott történni” – mesélt a munkamenetről a korábban a Megasztárban is közreműködő zenész, aki szerint az alkotásnak egy másik titka nála az egyedüllét is. Amikor nem kell a mindennapi teendőkön gondolkozni. Erre jó apropó számára a motorozás is.