Hoppá! Tagcsere történt a népszerű magyar zenekarban: ennek sokan örülnek majd

Lassan harminc éve, hogy az Unisex együttes megalakult. Kezdetben Szekeres Adrien volt az énekesnőjük, az 1990-es években pedig sorra adták ki a toplistás dalokat. Az elmúlt évtizedekben több tagcsere is történt, hosszú keresgélés után pedig most új énekesnőt mutatott be a zenekar.

Új énekesnővel folytatja a népszerű zenekar, az Unisexben több tagcsere is történt az elmúlt időben (Fotó: Unisex)

Véletlenül cseppent az Unisex zenekarba az új énekeső

Szekeres Adrien kiválása után a Megasztár második szériájának döntőse, Kósa Ivett lett az Unisex énekesnője, de Wéber Helga és a bomba formában lévő Singh Viki is ragadott már mikfrofont a bandában. Most pedig új énekesnő, Jankovits-Vida Krisztina mutatkozott be néhány héttel ezelőtt.

„Egyikünk sem tudja, hogy végül is hogy kerültem én a zenekarba” – ismerte el nevetve Krisztina az M2 Petőfi TV műsorában.

„Ártatlanul álltam a fogorvos előtt, és egyszer csak csörgött a telefonom. Zsolti, a gitárosunk hívott, hogy az Unisexbe keresnek énekesnőt, és hogy bemennék-e egy meghallgatásra? Én meg erre csak beleröhögtem a telefonba, és majdnem bontottam is a vonalat, hogy köszönöm, nem veszek semmit, hagyjál és helló. Ez persze csak vicc, de tényleg gyorsan leráztam, mert kellett mennem a fogorvoshoz… De végül tényleg elmentem a meghallgatásra, és hát ott ragadtam. Egy jó értelemben vett nem normális banda a miénk. Már elsőre éreztem, hogy ez nekem való lesz.”

Unisex: „Barátokat kerestünk”

Több zenekari csere is történt, a gitároknál és szaxofonnál is friss tagok állnak.

„Kerestük azokat az embereket, akik kicsit másképp állnak az Unisexhez, mint annak idején. Barátokat kerestünk” – vette át a szót a zenekar oszlopos tagja, Erdélyi László billentyűs.

„Ha a barátság kialakult, akkor kérdeztük csak meg, hogy milyen hangszeren játszik…”

„Az elmúlt tíz évben nyolc-kilenc-tíz lány fordult meg a zenekarban. Kriszta személyiségétől is először megijedtem. Emlékeztet egy régi zenészkollégámra, aki már nincs köztünk sajnos. De mikor felmentünk a próbaterembe, rögtön megnyugodtam. Azóta csak csodákat élünk meg. Nagyon hiszek benne” – fogalmazott a zenész.