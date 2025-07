Drámai vallomást tett Tóth Katica a szakításáról: Még gyógyulok!

12 hónap alatt több mérföldkő is volt az életemben, először Tonnal a győzelem, aztán eljutottam Thaiföldre, és azt is nálatok mesélem el, hogy nagyon büszke és boldog vagyok, mert beköltöztem életem első saját lakásába. Nagy menet volt, de az enyém, sok vele a munka, meg persze mindig csinosítgatom, de ez az én saját kis fészkem, még ezt is fel kell dolgozzam, hogy ez az álmom valóra vált!