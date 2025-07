Lukács Laci megszólalt a Tankcsapda új gitárosával kapcsolatban: „Élvezzük egymás társaságát”

A Tankcsapda koncertszezonja ezerrel dübörög, immár Sidi nélkül, aki tavasszal jelentette be, hogy kiszáll a zenekarból. Lukács Laci és Fejes Tomi hirtelen csak egy félmegoldással tudtak előállni, de természetesen keresik az új tagot. A Tények Plusznak most elárulták, mi a helyzet a banda leendő zenészével kapcsolatban.

A Tankcsapda Sidi kiválása óta nem talált még új gitárost, most három zenésszel álltak színpadra (Fotó: archív/hot! magazin)

A Tankcsapda tagjai mellé más zenekarok ismert gitárosai szálltak be egy-egy dal erejéig, hogy elkészülhessen az új album. A nyári koncertszezon alatt szintén hasonló a felállás, de Laci elmondása szerint ezt nem bánja, Tankcsapda Sidi nélkül is volt és lesz is, ez csak egy újabb kihívás.

Az én gitártudásom nem veri az eget, így engem nem nehéz lenyomni, de viccet félretéve, élvezzük egymás társaságát emberi értelemben és zeneileg is. Ez nekik is egy újfajta kihívás, ahogy nekünk is

– árulta el a Tankcsapda énekese.

A Tankcsapda három új taggal is bővül?

A zenekar a Campus Fesztiválon egy igazán meglepő felállásban zenélt, ugyanis a korábban megszokott három helyett öten álltak színpadra. Ennek oka, hogy egyszerre három fiatal gitáros is fellépett, akik között akár még az új állandó tag is ott lehet.

Még nem találtuk meg az új gitárost azt szögezzük le, hanem egy úton vagyunk. Tényleg Kincsvadászat egyébként, mert ezek a srácok kincsek. Olyan muzsikát hoztak a Tankcsapda életébe, ami eddig még nem volt, úgyhogy Laci bácsival kapaszkodunk rendesen

– árulta el Fejes.

A Tankcsapda Campus Fesztiválos koncertjén új felállást láthattak a rajongók (Fotó: Facebook/Tankcsapda)

Vörös Attila a Tankcsapdások régi barátja

A három „újonc” között van Vörös Attila is, aki a hazai metál színtér meghatározó alakja, és a srácok régi barátja. A gitáros nagyon élvezi a közös munkát, és lendületével a „régi motorosokat” is kihívások elé állítja.

– Van egy ilyen szentimentális kötődésem hozzájuk, amiatt, hogy régóta ismerem őket. Apukámnak hanglemez boltja volt, és akkor ő csinálta nekik a pólókat, bögréket, ilyesmit, szóval már gyerekkoromban is jártam Tankcsapda koncertre – mesélte Ati.

A Kincsvadászok Fejes Tomi szerint nagyon hasonlít az új gitáros kereséséhez (Fotó: TV2)

Ganxsta Zolee gitárosát is elcsábították

A csapatban helyet kapott még Takács Vilkó is, aki sokaknak a Ganxsta Zolee és a Kartellből lehet ismerős, ugyanis több mint tíz éve tagja a formációnak.

Nekünk az a dolgunk, hogy eljátszuk a dalokat pontosan, helyesen, éltessük a közönséget, meg hát én magam is Tankcsapda rajongó vagyok már 30 éve. De az első próba olyan volt, hogy rájöttem, nagyon össze kell szednem magam, és félre kell tenni a rajongást, meg azt a fajta gyermeki lelkületet, ami bennem van

– jelentette ki az elismert gitáros.