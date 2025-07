Egyéjszakás kaland vár A Nagy Ő-ben Stohl Andrásra? Megszólalt a jósnő

Egy emberként döbbent meg az egész ország, amikor Stohl András június 12-én bejelentette, hogy 5 év házasság után elválik 3 éves kislánya, Bella Julianna édesanyjától, Vicától.

Stohl András körül már most repkednek a rózsaszirmok (Fotó: TV2)

Kettejük kapcsolatára 8 évvel ezelőtt derült fény, amikor a színész és csinos kedvese egy kávézó teraszán turbékolt szerelmesen, teljesen kizárták a külvilágot. Hosszú éveket kellett várni rá, hogy Stohl András és Vica együtt jelenjenek meg egy rendezvényen, de a sajtót is kerülték, ahogy csak tudták. Aztán idővel, amikor bizonyossá vált számukra is, hogy ennek a szerelemnek igenis van jövője, megtört a jég. Jött a lánykérés, majd a 2020-ban csodálatos esküvő, végül a legnagyobb örömükre közös kislányuk, Bella, aki 3 éves lesz.

Szerelmük története tehát valóban mesébe illő, ezért is jött derült égből villámcsapásként a hír, hogy Stohl András házassága véget ért.

Stohl András és Vica szerelme már a múlté (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Stohl András az új Nagy Ő, és ez nem mindenkinek tetszik

Ám itt még nem értek véget a meghökkentő fordulatok, mondhatni, hogy egyik döbbenet követte a másikat. Július 7-én, hétfőn a TV2 ugyanis hivatalossá tette, hogy idén bizony a válófélben lévő Stohl András lesz A Nagy Ő, vagyis az ő kegyeiért és vörös rózsáiért küzdenek majd a műsorba jelentkező lányok s asszonyok.

A bejelentés elképesztő vihart kavart, a Házasság első látásra második évadából megismert Szolnoki Szabolcs például annyira a szívére vette, hogy nem ő lesz a vörös rózsás Don Juan, hogy szíve szerint egy bokszmeccsen ütné ki Stohl-t. Hát, álmodozni ér!

Egyéjszakás kaland? Megszólalt a jósnő Stohl András esélyeiről

Hiába az emberek nemtetszése, titkon mindenkit az érdekel, hogy vajon a frissen szinglivé vált Stohl András szívét megdobogtatja-e majd A Nagy Ő valamelyik versenyzője. Az eddigi tapasztalatok alapján Bucinak leginkább a bájos, természetes külsejű lányok jönnek be, így vélhetően nem indulnak előnnyel azok, akik most szabadultak a plasztikai sebésztől. No de vajon rátalál a szerelem az 58 éves színészre, vagy nem lesz olyan nő, aki közel kerül hozzá?

Erről faggattuk az ország jósnőjét, Lénárt Évi parapszichológust, aki szerint nem a műsorból kerül majd ki Stohl András felesége (mármint az új), de unatkozni azért nem fog a színész!