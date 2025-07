Ezeket biztos nem tudtad Schmuck Andor életéről!

Schmuck Andor feleségeit szinte azonnal elvette

Schmuck Andor magánélete sem volt eseménytelen. Kétszer is megházasodott, de mindkét kapcsolata válással végződött, ugyanúgy két év elteltével. Első feleségét egyébként 10, a másodikat 14 nappal a megismerkedésük után vette el. A politikus azonban nem adta fel, mindig is kereste a másik felét, azt, akivel végre harmonikus, szeretetteljes családi életet élhet. Gyereket is szeretett volna, azonban már ez nem valósulhatott meg.

Sári Évivel A Nagy Duett című műsorban (Fotó: MW archív)

Schmuck Andor halála

Schmuck Andor betegsége sokakat megdöbbentett, hiszen egyáltalán nem látszódott rajta, hogy beteg lenne. A Nagy Duett 2025 című műsorban, a kiesésekor vallotta be, hogy életmentő kezelésen kell átesnie, azonban a részleteket soha nem osztotta meg. Scmuck Andor halála a hazai sztárokat, barátokat is sokkolta, többen is megemlékeztek róla a közösségi oldalakon. Schmuck Andor A Nagy Duett című műsorban szerepelt utoljára a nyilvánosság előtt.