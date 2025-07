Rubint Réka perdöntő bizonyítékot talált: „igenis léteznek UFO-k”

Jlo itt is az volt a színpadon, mint amit a social felületeken mutat magából. Ránéztem és láttam, hogy önazonos, magát adja és látszik, hogy már nem érdekli más véleménye. Rólam is szokták mondani, hogy biztos nem is úgy nézek ki, mint a képeken, biztos róla is mondják, de ez nem igaz. Látni kell a valóságot és én a saját két szememmel láttam, hogy bizony pont úgy néz ki, mint a képeken, sőt még lenyűgözőbb. Megmutatta, hogy lehet így is kinézni ennyi évesen, nyilván, ahogy nekem is, kőkemény munka az ilyen test, de bárki elérheti ezt a formát, csak tenni kell érte. Jennifer Lopez bebizonyította, hogy igenis léteznek UFO-k (nevet), mert ő nem csak jól néz ki, nem csak elképesztően szexi, de úgy végig énekelni egy kétórás koncertet, hogy közben végig brutál táncokat tol, minden elismerésem, brutál volt minden!