Jennifer Lopez megmutatta a magyar zenészeknek, mi a világszínvonal: Las Vegas-i show-t hozott

Jennifer Lopez budapesti koncertjére július 20-án este került sor az MVM Dome-ban, ami csaknem teljesen tele volt rajongókkal. Természetesen a magyar sztárvilág apraja nagyja is felvonult, és mind el voltak ájulva a show-tól. A magyar zenészek bizony felköthetik a gatyájukat, ha ilyen szintre szeretnének eljutni.

A Jennifer Lopez koncert Budapesten mindenkit elkápráztatott, elképesztő mit tett le az asztalra az énekesnő (Fotó: Szabolcs László)

Jennifer Lopez kora ellenére hatalmas energiával és lendülettel robbant be a színpadra, ami egészen a két órás koncert végéig kitartott. Az 55 éves énekesnő végig táncolt és ugrált minden dalt, ráadásul mindezt magas sarkú csizmában vitte véghez, ami önmagában is elismerésre méltó. A show kezdete előtt ugyan még sokan kételkedtek amiatt, hogy a díszlet jóindulattal is csak minimalistának volt nevezhető, hiszen egy emelvényen, két mozgatható lépcsőn és a ledfalakon kívül mással nem bajlódott a világsztár stábja, utólag kiderült, felesleges volt az aggodalom. JLo és táncosai az egész színpadot megtöltötték élettel, így szinte képtelenség volt bármi másra figyelni rajtuk kívül. Arról nem is beszélve, amikor Jennifer Lopez twerkelésbe fogott, vagy éppen hatalmas tollas legyezők kerültek elő egy dal erejéig, amivel valóban mintha egy extravagáns Las Vegas-i showra repítette volna a nézőket.

Jennifer Lopez 50 feletti édesanyaként olyan idomokkal rendelkezik, amit bárki megirigyelne, nem is fukarkodott a fenékrázós pillanatokkal (Fotó: Szabolcs László)

Jennifer Lopez szettjei mindent vittek

Az énekesnő természetesen öltözékek terén is kitett magáért, a koncert alatt 7 különböző outfitet is felvonultatott, táncosaival együtt. Igaz, egyik ruhadarab sem takart túl sokat, a bodyjainak kivágásába még a nézők is belepirultak, de talán csalódás is lett volna ha nem mutatja meg bombasztikus alakját. Először kövekkel kirakott sapkában, arany dzsekiben és egy mélyen dekoltált, kivágott hátú ezüst cuccban állt színpadra, bár utóbbival igencsak meggyűlt a baja. A korábbi koncertek fotói alapján most először viselte ezt a konkrét darabot, ami úgy tűnt nem tudja tartani a tempót az énekesnővel, ezért folyton igazgatnia kellett. De a probléma végül könnyen megoldódott, az első néhány szám után lecserélte egy csatos, szegecses műbőr verzióra, amiben egyfajta rocker-dominaként bizonygatta, hogy ő még mindig „Jenny a telepről”.