Sztárparádé Jennifer Lopez budapesti koncertjén: ritkán látni ennyi hírességet egy helyen - fotók

Minden bizonnyal az év egyik legjobban várt budapesti koncertje volt JLo bulija. Jennifer Lopez most először lépett fel hazánkban, így a gyönyörű énekesnő buliját nem csak a magyar rajongók, de a magyar sztárok is nagyon várták. A közösségi oldalakat ellepték a világsztár koncertjén készült fotók, ott bulizott az MVM Dome nézőterén többek közt Lékai-Kiss Ramóna, Ördög Nóra, Cserpes Laura, Köllő Babett, de kötelezőnek tartotta a megjelenést Vastag Csaba és felesége, a Schobert házaspár, még a friss sztáranyuka, Szarvas Andi is lelépett kisbabája mellől az amerikai világsztár miatt.

Jennifer Lopez budapesti koncertjén mindenkit lenyűgözött Fotó: Szabolcs László

Jennifer Lopez Ördög Nóri férje szerint szuperszexi

Kivétel nélkül csak szuperlatívuszokban beszél mindenki a színésznő-énekesnő JLo budapesti fellépéséről. Jennifer Lopez valóságos las vegasi show-t mutatott be a hazai rajongóknak, a napokban az 56. életévét betöltő világsztár több, mint másfél órán keresztül meg sem állt, végig táncolt profi tánckarával, miközben véletlenül sem hibázott egy hangot sem. JLo felszántotta a színpadot és olyan szexin riszált, hogy még a feleségét imádó Nánási Pál is megemlékezett róla.

Jenny from the MVM Dome. Khmm. Jennifer Lopez koncert 56 évesen szupersexy volt. Van. Na nem mintha 50 fölött nem lehetne ilyen sexy-nek lenni. De azért ez példaértékű volt.

– írta Ördög Nóra férje az Instagram-oldalán.

Rubint Réka még másnap is JLo hatása alatt volt Fotó: Instagram

Rubint Rékát is lenyűgözte a világsztár, aki több látványos videót osztott meg JLo táncáról, amin jól látszik, hogy elképesztő formában van.

55 évesen jobb formában van, mint a 20-as éveiben járó táncosai

– lelkendezett a fitnesz lady.

Cserpes Laura szeretne úgy kinézni, mint amerikai világsztár Fotó: Instagram

Így akarok kinézni 55 évesen (is)!

– írta ki Cserpes Laura, aki Lékai-Kiss Ramónával bulizott. Nem messze tőlük pedig Szarvas Andi csápolt, aki JLo koncert Budapest miatt pár órára ellógott a négyhónapos Zina mellől.

Folytatódik a turné

Az Up All Night Live turné budapesti állomása után hétfőn JLo Olaszországban áll színpadra, de a hónap végén még Varsó és Bukarest is vendégül látja majd a világsztárt, így oda még talán el lehet csípni egy-két jegyet, ha valaki megbánta volna, hogy kihagyta ezt az életre szóló élményt.