Íme Palik László párja: videón a nő, aki 4 éve elrabolta a műsorvezető szívét

Palik László és Dr. Erős Petra már közel 4 éve alkotnak egy párt, ám sokáig gondosan titkolták szerelmüket. Azt ugyan lehetett sejteni, hogy a tévés már nincs egyedül, de szíve választottját szándékosan nem mutatta meg. Végül azonban megtört a jég és kamera elé álltak együtt, így végre videón is látható, ki Palik László barátnője.

Palik László Dr. Erős Petra mellett találta meg a boldogságot, már 4 éve alkotnak egy párt (Fotó: TV2)

Palik László felesége Marsi Anikó volt, de 16 év után, 2021-ben elváltak. Mint kiderült a tévés ezután hamar új szerelemre talált, és már 4 éve boldogok kedvesével. Dr. Erős Petra és Palik László ismeretsége azonban nem új keletű, a pár 20 évvel ezelőtt találkoztak először, de akkor persze nem alakult ki mélyebb kapcsolat az ismerettségből. 4 éve viszont újra összefutottak gyerekeik iskolájában, és minden megváltozott.

Palik László gyermekei is elfogadták Petrát

A Legyen Ön is milliomos! új műsorvezetője maga sem számított arra, hogy ennyire gyorsan történnek majd a dolgok, de azt is bevallotta, már az első pillanatban tudta, Petra az a nő akivel le akarja majd élni az életét. Így az összeköltözés is hamar megtörtént, amivel szerencsére a gyerekeiknek sem volt gondja.

Három éve élünk együtt. Januárban leszek 63 éves. Ahogy szokták mondani: kicsit terhes nincs, vagy terhes, vagy nem terhes. Ha végül úgy döntöttünk, hogy belépünk ebbe az utcába, akkor viszont túl sokat molyolni semmi értelme nem volt

– nyilatkozta még novemberben a hot! magazinnak a döntésükről.

Ennyi idő távlatában pedig már egyértelmű, hogy jó döntés volt belevágni a közös életbe, hiszen mozaikcsaládként is nagyon jól működnek. Petra kisfia és Palik László gyerekei is áldásukat adták az új kapcsolatra. A videóban pedig az is látható, hogy mennyire tökéletes az összhang az ügyvédnő és a tévés között, úgy tűnik valóban fülig szerelmesek egymásba.