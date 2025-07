A Nagy Ő: Megszólalt a pszichológus, ezt tanácsolja Stohl Andrásnak

Stohl András nagy fába vágta a fejszéjét, amikor úgy határozott, hogy a TV2 párkereső reality-jében próbálja megtalálni harmadik feleségét, alig valamivel azután, hogy bejelentette, elválik ötödik gyermekének anyjától. A Nagy Ő egy világszerte népszerű produkció, amely tele van érzelemmel, intrikával és persze országokon és randihelyszíneken átívelő, fantasztikus kalandokkal. Vagyis minden adott ahhoz, hogy egy szingli és nem utolsósorban ismert híresség megtalálja az igaz szerelmet. A képernyők előtt ülve mindez rém egyszerűnek tűnik, de nem szabad elfelejteni, hogy a forgatások művi környezetben, kreált szituációk között történnek és bizony sokszor megesik, hogy a híresség figyelméért harcoló hölgyek nem a valós énjüket mutatják. Ez még akkor is elő-előfordul, ha a produkciót és persze magát a Nagy Ő-t szakemberek segítik a válogatók során és a rózsaceremóniák ellőtt. A Bors ezért úgy döntött, hogy Makai Gábor klinikai szakpszichológus felkérésével nyújt segítő kezet Stohl Andrásnak.

„A Nagy Ő, szakma szemmel is egy nagyon érdekes műsor, hiszen önmagában a szituációs pszichológia csapdája, amibe nagyon könnyen bele lehet sétálni. Kezdeném azzal, hogy a forgatások mesterséges környezetben zajlanak, előre megtervezett programokkal és kényszerített közelséggel. Mindez, a Nagy Ő-ben, vagyis jelen esetben Stohl Andrásban és természetesen a hölgyekben is létrehoz egy folyamatos, készenléti állapotot” - kezdte lapunknak a szakember.

Ennek folyománya lehet, hogy a résztvevők önmagukhoz képest intenzívebb érzelmeket élnek meg annál, mint amilyenek a valós életben kialakulnának náluk

– folytatta Makai, aki szerint Stohl András számára nagyon fontos lesz, hogy képes legyen felismerni a felé irányuló valódi érdeklődést, ahogyan azt is, ha egy hölgy hátsó szándékkal közelít felé.

Makai Gábor éppen ezért adott is néhány támpontot a Nagy Ő-ként szerencsét próbáló színésznek. „Ha András figyelmes lesz, nagyon könnyen észreveheti, ha egy hölgy valódi figyelmet szentel neki. Figyeljen arra, hogy miként viszonyul az ellenfeleihez! Ha azt tapasztalja, hogy túl sok időt és energiát szentel a riválisainak, főként arra, hogy velük harcoljon, azt jobb, ha gyanús jelként értékeli. Ugyanez érvényes arra is, ha a hölgy nagyon figyel a kamerára és érezhetően szerepel, ha éppen őt veszi. Ugyanakkor az is intő jel, ha mindenki mással másként viselkedik, mint vele. Természetesen vannak pozitív jelek is, melyekre szintén érdemes figyelni. Ha a nő nem rivalizál másokkal és főként a Nagy Ő-re koncentrál, akkor az érdeklődése valós alapokon nyugszik. Ha pedig kérdez, figyel és emlékszik a korábbi beszélgetések részleteire, szintén jó jelként értékelhető. Fontos továbbá, hogy a kezdődő kapcsolat akkor is épüljön, ha éppen nem forog a kamera” – magyarázta lapunknak a szakember.