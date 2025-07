Erre senki sem számított! Kiderült, ki lesz A Nagy Ő: – Stohl András: „Az igazi énemet láthatják majd a nézők”

„Az igazat megvallva, eredetileg mást képzeltünk el A Nagy Ő-nek. Amikor azonban András megosztotta velem a magánéletében bekövetkezett változásokat, egy olyan különleges élethelyzet rajzolódott ki, amely átírta az eredeti terveinket” – nyilatkozta Fischer Gábor, aki 2017-ben hívta Stohlt a TV2-höz. Most pedig, úgy érzi, eljött az idő, hogy a csatorna viszonozza mindazt, amit a népszerű műsorvezető és színművész az elmúlt években a képernyőre hozott.

Nagy öröm számomra, hogy sikerült meggyőznöm a részvételről. A műsor bejelentését követően a nézői visszajelzések is mutatták, hogy sokan őt képzelnék el a realityben – ez még inkább megerősítette bennem a döntést

– tette hozzá Fischer Gábor.

Stohl András számára nem ismeretlen a műsor (Fotó: Tv2)

Ezt ígéri Stohl András

Stohl András neve két évtizede összeforrt a hazai színjátszással, műsorvezetéssel, és ikonikus szinkronhangjával is sokak szívébe lopta be magát. Most azonban nem egy szerepet játszik – hanem saját magát adja. A kamerák előtt ezúttal nem színész, nem műsorvezető, hanem férfi lesz. Olyan férfi, aki kész megnyílni, és készen áll arra, hogy megtalálja élete párját. Habár nemrégiben jelentette be válását, Stohl András úgy érzi, már továbblépett a házasságán, amelyet Vicával békében és szeretetben zártak le.

A nézők több tíz éve látnak engem színészként a színpadon, műsorvezetőként a tévéképernyőn, most viszont az igazi Stohl Andrást láthatják majd

– árulta el a színész, aki azt ígéri, a műsorban minden eddiginél közelebb kerülhet hozzá a közönség.

Már lehet is jelentkezni a műsorba

A Nagy Ő új évada nem csupán egy izgalmas reality, hanem egy mélyen emberi történet lesz – szenvedéllyel, érzékenységgel, döntésekkel és érzelmekkel. Stohl húsz nővel ismerkedik majd meg, de minden rózsaceremónián döntést kell hoznia: ki áll hozzá a legközelebb? A játék végén csupán egyetlen hölgy marad, akinek a kezébe kerülhet az utolsó rózsa – és talán Stohl András szíve is. A kérdés már csak az: a kiválasztott is így érez majd?

A műsorba mától – ezen a linken – lehet jelentkezni, így aki úgy érzi, hogy mellette lehet teljes Stohl András története, ne habozzon! Talán éppen ő lesz az, aki végül nemcsak rózsát, hanem egy életre szóló szerelmet is kap.