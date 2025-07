Szerelmes szerenádot kért kedvesétől Király Viktor felesége – de ami ezután történt, arra senki sem számított

Király Viktor és párja, Király-Virág Anita jól megérdemelt nyaralásukat töltik. Az olasz szigeten a szerelmespár gyönyörű, homokos tengerparton nyújtóztathatja ki a lábát, de este a medence is elérhető számukra. Izgalmakban sincs hiány, Viktorék hajót is béreltek és kettesben felszelték a tengert is.

Király Viktor"> Király Viktor és párja Szardínia szigetén élvezik a nyaralást Fotó: Szabolcs László

A házaspár sugárzik a boldogságtól, körbe veszik őket a finom ételek, lélegzetelállító tájak és legfőképpen együtt tudnak tölteni egymással. Király Viktor még a nyaralás alatt sem vesztette el humorérzékét, a pár vicces videóval lepte meg rajongóikat.

Anita kamerával indult férje keresésére, az énekes zavartalanul szürcsölgeti reggeli kávéját, amikor felesége szokatlan kéréssel áll elé.

Énekelsz nekem egy jó számot? De valami szerelmeset.

A romantikus szerenád azonban nem úgy alakult, ahogy a műsorvezető eltervezte. Viktor ugyanis dalba fakadt, de választásával mindenkit meglepett. Egy kis időre elgondolkodott, melyik dal tudja átadni legjobban az érzéseit, majd elkezdte énekelni Britney Spears Baby One More Time című dalának sorait.

My loneliness is killing me / Belehalok a magányba.

A dalválasztás meglepte Anitát, aki szerelmes dalt kért, de helyette férje a magányról énekelt. A zenész viccelődve kijelentette, hogy így érzi magát belül.

A pár mókázását Anita az Instagram-oldalán örökítette meg.