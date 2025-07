Alvás közben támadták le L.L. Juniort

L.L. Juniort meglátogatta a családja, azonban arra nem számított, hogy amíg a kertben alszik, addig teljesen átalakítják az arcát.

L.L. Juniort nagy meglepetés várta, miután felébredt. Fotó: Instagram/ L.L. Junior

Vajon ki festhetett ki, amíg szundiztam a kertben?

- tette fel a kérdést a rapper Instagram-oldalán, mellékelve egy képet, amin a végeredmény látható.

Természetesen a brutális smink támadás elkövetője nem menekült messzire. Junior a könnyű azonosítás érdekében még be is karikázta a kép hátterében gúnyos arcot vágó kislányát, Lilit. A rappernél húga is ott volt, aki a kis Lilivel együtt kihasználta a bátyja medencéjét pihenésre.