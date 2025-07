„Megszólalnom is nehéz” – Összetört a fájdalomtól a magyar Hulk Hogan: örökké gyötörni fogja a gyász

Most, hogy ő elment, még megszólalnom is nehéz... Ugyanis ő volt az én példaképem, aki borzasztóan fog hiányozni. De most már jó helyen van, a testét vissza adta a teremtőjének és remélem meglelte a békéjét. Én nagyon szerettem őt, mert mind a filmvásznon és a tévéképernyőkön is egy nagyon jó ember képe jött át. Valamint pankrátorként is zseniális volt, mivel emberfeletti munkát végzett a ringben és a ringen kívül is