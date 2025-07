Hódi Pamela posztja kiverte a biztosítékot követőinél – Anya vagy barátnő?

Kifejtette, hogy az elmúlt egy év óriási változás volt számára. Nagyobbik lánya, Berki Natasa Zselyke az elmúlt egy évben az elmondása alapján rengeteget változott: csajosodott, komolyodott, valamint mosolyt csalt az arcára a kis kamasz énjével. Büszke rá, mert most már olyan dolgokat is meg tud vele beszélni, melyeket eddig még nem, vagy éppen olyanokat, amiket a barátnőivel szokott. A bizalmasának tartja őt, és ki meri jelenteni a nyilvánosság előtt, hogy olyan szakászához ért az életének, amikor a gyermeke a barátja is egyben, ezt pedig csodálatos érzésnek tartja.