„Pizsamának sem venném fel” – Kamerák előtt ment neki Hajdú Péternek a stílusszakértő: kíméletlen volt a bosszú

Mi tagadás, ha azt mondjuk Hajdú Péter, senkinek nem egy úgynevezett „divatmajom”, vagy szebb szóval ficsúr képe ugrik be. A Frizbi TV műsorvezetője ugyan igényesen öltözködik, de kerüli a csiricsáré, színes, pláne óriás logóval ellátott holmikat. Bihari Ádám stílusszakértő mégsem volt elégedett a szettjével. Elemzése, ha nem is lesújtóra, de nem túl fényesre sikeredett.

Hajdú Péter vagyona sem volt elég ahhoz, hogy ruhatárával elégedett legyen a stílusszakértő (Fotó: Fotó: YouTube)

Hajdú Péter alaposan megkapta a magáét...

„Neked sokkal jobban, sokkal izgalmasabban kéne öltözködnöd annál, mint mondjuk egy roncsolt farmer. Az öltözködésed tekintetében a húsz százalékát hozod annak, amit belőled ki lehetne hozni.”

Szerintem te többet gondolsz magadról, mint amennyit a ruháddal kifejezel

– hallható a Frizbi pénteki adásának előzetesében Bihari Ádám szájából. Hajdú Péter ugyan nem sértődött meg vendége szavain, de türelemmel kivárta az „édes bosszú” idejét, ami nagyon hamar el is érkezett. Sportolni hívta a szakembert, aki láss csodát, az övénél is rongyosabb pantallóban futott be a közös programra. Péter erről egy rövid videót is megosztott követőivel, majd pedig a Borsnak is kifejtette véleményét a divatbakiról.

Hajdú Péter éttermében vajon vendégül látta volna Bihari Ádámot ebben a nadrágban?

„Ízlésről vitázni meddő és parttalan, de abban egyetértek Bihari Ádámmal, hogy ha stílus van, minden van. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ebben e tekintetben rendben vagyok. Még az ő kedvéért sem fogok háromrészes öltönyben ülni. Pláne, hogy alig pár nappal a felvétel után, ő megjelent egy agyonszakadt nadrágban. Olyanban, amit én még pizsamának sem vennék fel” – fogalmazott tettetett indulattal a hangjában.

Hajdú Péter műsorvezető természetesen nem orrolt meg Bihari Ádámra.

„A viccet félretéve azt gondolom, hogy Ádám nagyon fontos munkát, sőt küldetést végez. Sok dologban egyet is értek vele. Fontosnak tartom, hogy valaki hangot adjon, hogy azok, akik a közélet szereplői, igényesek legyenek a megjelenésükben is. Annyi történt, hogy mivel beszólt, vissza kellett vágnom és erre ő maga kínált nekem esélyt azzal a farmerrel, amit szerintem a kutya szájából húzott elő” – nevetett Hajdú Péter.