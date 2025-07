„Tele voltál jókedvvel” - szívszorító sorokkal búcsúzik Schmuck Andortól Schobert Norbi

Egyre több sztár és közszereplő búcsúzik Schmuck Andortól. Az egykori politikusról, íróról és közszereplőről Hajdú Péter is megemlékezett egy Instagram-posztban, most pedig Schobert Norbi is elköszönt barátjától.

Schmuck Andornak sok, közszereplő barátja volt Fotó: MW Bulvár

A pár barátsága több évtizedig vezethető vissza. Nagyjából 14 éve Schobert Norbi egy rutin szívműtét után súlyos fertőzést kapott el a kórházban és Schmuck Andor rendszeresen látogatta felépülő barátját. Schobert Norbi Instagram-posztjában elmondja, még a férfi tragikus halála előtt is felhívták egymást. Az aerobik oktató reméli, hogy a következő életben is egymásra találnak barátjával.

Isten Veled Drága Barátom! 28 éve hívtál rendszeresen, tele voltál jókedvvel. Még szombat délután beszéltünk, kértél tőlem egy szívességet, amit be fogok tartani! Nyugodj békében Barátom! Találkozunk majd egy következő életben!

- olvasható Schobert Norbi bejegyzésében.