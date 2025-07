Így találkozott Gelencsér Tímea JLo-val: több százezres jegy nélkül is szelfizett a sztárral

Jennifer Lopez nemrég Magyarországon, az MVM Dome-ban koncertezett, ezzel pedig megannyi rajongója szívét örvendeztette meg. Valószínűleg hónapok múlva is a hatása alatt lesznek azok a szerencsések, akik eljuthattak és láthatták élőben az ikont. A világsztár koncertje után megannyi magyar celeb jelentkezett be a közösségi médiában, és tudatta a követőivel, hogy bizony sikerült egy közös képre ,,elkapni" az énekesnőt. Gelencsér Tímea is egy hasonló képpel robbantotta fel az Instagramot, azonban van egy csavar a történetben.

Gelencsér Tímea egy közös JLo fotóval lepte meg Instagram követőit fotó : Markovics Gábor

Fotó: Markovics Gábor

Jennifer Lopez koncertje után a közösségi médiát ellepték a JLo-val közös szelfik. Tegyük hozzá: elsősorban nem szerencse kellett, hogy valaki találkozzon az énekesnővel, sokkal inkább egy több százezer forintba kerülő, úgynevezett Meet & Greet jegy – Gelencsér Tímea azonban enélkül is összehozta a találkozást. De hogyan?

Gelencsér Tímea és JLo közös képének titka

A volt szépségkirálynő saját maga leplezte le a közös fotó titkát:

Én is csináltam JLoval közös képet! Igaz, hogy egy képszerkesztő programban, de akár igazi is lehetne

– fedte fel a turpisságot a műsorvezető, aki megjegyezte, hogy a kép eredetileg JLo-ról és Molnár Andiról készült, az lett átszerkesztve.

Mutatjuk az eredményt: