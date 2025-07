Megmutatta ritkán látott szüleit Gelencsér Tímea

Egy újabb kitűzött célját sikerült megvalósítania Gelencsér Tímeának, akinek a háta mögött kemény időszak áll. Az egykori szépségkirálynő mostanra már büszke diplomatulajdonos, megszerzését pedig családjával ünnepelte meg.

Gelencsér Tímea családja jelen volt diplomaosztóján

Fotó: Markovics Gábor

Nemrég írtunk róla, hogy nem csak a nyomdából sikerült kivennie szakdolgozatát, de sikeresen meg is védte azt, minek következtében lediplomázott az egykori Miss World Hungary győztese, Gelencsér Tímea.

Ha a Bazilika falai csupán egyetlen imámat vinnék tovább az időben, azt szeretném, ha örökké így maradnánk. Nem kell se több, se kevesebb, csak legyen egészség és őszinte szeretet

- írta Instagramon közzétett fotósorozatához a szépségkirálynő.

Egy pókcsípés így is majdnem beárnyékolta a ragyogó eseményt, de végül egész családja jelen tudott lenni ezen a különleges alkalmon. Ahogy Gelencsér Tímea is fogalmaz, most már teljes a boldogsága.