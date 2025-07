Tűzforró: Gáspár Evelin tökéletes alakját szinte alig takarja valami

Gáspár Evelin új fotóval ajándékozta meg követőit: tökéletes alakját alig takarja valami. Evelin, aki mostanában felfoghatatlan mennyiségű időt fordít a sportolásra, legyen szó egyszerű edzésről vagy komoly bokszolásról, büszkén mutatja meg alakját, amiért olyan sokat dolgozik.

Evelin egyre magabiztosabb! / Fotó: Bors Archív

Nap mint nap oszt meg képeket követőivel edzéseiről, sportos szettjeiről, vagy épp a ringből, ahol gyakran láthatjuk edzői társaságában is. Legújabb fotóján azonban nem az edzőteremben, hanem egy étteremben pózol, ahol egy merészen kivágott fekete ruhát visel. A ruha combnál és has tájékon is kivágott, így szinte minden szögből előtérbe kerül tökéletes alakja. Hosszú fekete haja, valamint stílusos fekete szemüvege igazán divatos, szerelését magabiztosan viseli. Evelin ezúttal is bebizonyította: nemcsak sportfanatikus, de stílusérzéke is kifogástalan.