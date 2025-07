Nehéz másfele nézni! Látványosan feszülő ruhában hódít Gáspár Evelin

Közösségi oldalán jelentkezett be Gáspár Evelin, aki rendszerint oszt meg magáról vadabbnál vadabb fotókat. Követői imádják Győzike idősebbik lányának képeit, amiken bizony kevés kivetnivalót lehet találni, hiszen bombasztikus alakját kitartó edzéssel és életmódváltással tartja karban, így bármit is vesz fel, az tökéletesen áll rajta. Legutóbbi bejegyzésében meg is mutatta, hogy az edzés mellett akár egy bárban is szívesen tölti az idejét, ahol persze már nem edzőszerkójában, hanem valamilyen elegáns szettben jelenik meg.