Titokban összeházasodott az Exatlon két sztárja, itt vannak az első fotók

Sose verte nagy dobra szerelmét Halász Vivien és Kővári Viktor. Az Exatlon Hungary 2021 versenyzői négy éve alkotnak egy párt, ez alatt az idő alatt hatalmas mélységeket és magasságokat éltek át együtt, amik tovább erősítették szövetségüket.

Az Exatlon Hungary műsorban egymás ellen harcoltak, később egymásba szerettek (Fotó: Instagram)

Az Exatlon álompárja titkos esküvőt tartott

Miután saját évaduk után hazajöttek Dominikáról, a röplabdás élsportoló és a többszörös magyar bajnok karatés itthon is tartották a kapcsolatot. Az Exatlon versenyzői, Halász Vivien és Kővári Viktor szerelme Budapesten lángra is lobbant és azóta elválaszthatatlanok. Bár a sport-reality-ben ellenfelek voltak, hamar kiderült, hogy egymás legjobb szövetségesei, mindenben számíthatnak a másikra, sőt közösen Exatlon táborokat is csinálnak gyerekeknek. Viktor karateversenyekre is el szokta kísérni kedvesét, aki immár edzőként is sikeres, világbajnokot nevelt testvéréből. A romantikus lánykérésre 2023-ban Japánban került sor, ahol egy verseny miatt jártak, a Kihívók sztárja hónapokon át szervezte az eljegyzést, a tokiói Disneylandben térdelt le szerelme elé.

Azt hiszem, a legjobban ismer, nem is lehetnék boldogabb. Nézzétek el nekem az elején a szokásos szeleburdiskodást, amikor egy Disney parkban vagyok, aztán hirtelen azt sem tudtam, mi történik… teljes meglepetés. Köszönöm Kjupert, hogy felejthetetlenné tetted ezt a napot nekünk. Nagyon szeretlek!

– írta akkor Instagram-videójához Halász Vivien.

Gyönyörű menyasszony volt Halász Vivien (Fotó: Instagram)

Édesapja fentről nézte az esküvőt

Az elmúlt négy évben számtalan gyönyörű, közös élményt szereztek, de a tragédiák sem kerülték el őket. Halász Károly hazánk első IKO kyokushinkai ötdanos mestere volt, két éve január elsején örökre lehunyta szemét, lánya, Vivien viszi tovább örökségét. Bár az Exatlon korábbi női bajnokának nem adatott meg, hogy édesapja kísérje az oltárhoz, de biztos benne, hogy odafent a páholyból nézte, ahogy férjhez megy. Az esküvőn több exatlonista is részt vett, Kása András Fater volt az első, aki posztolt róla.