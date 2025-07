Megint áll a bál Dudás Mikiéknél? Nagyon gyanús: százezres értékben árul cuccokat Szigligeti Ivett

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata jó indulattal is viharosnak nevezhető. Immár tizenegy éve alkotnak egy párt, ez idő alatt tucatnyi mosolyszünetet éltek meg. Volt szó hűtlenségről, különköltözésről, majd nagy egymásra találásokról is. Bár szabad szemmel nehéz követni, hányadán állnak egymással, az elmúlt időszakban úgy tűnt, elült a vihar… Most azonban furcsa tényre lett figyelmes a Bors egyik olvasója.

Szigligeti Ivett és Dudás Miki szerelme igencsak hullámzó (Fotó: MediaWorks archívum)

Dudás Miki felesége személyes holmikat árul

Lapunk egyik olvasója hívta fel a figyelmünket arra, hogy Ivett webshopként üzemelő Instagram-oldala a hétvégén nagyon felpörgött. Az olvasónk beszámolója alapján a sztárfeleség hónapok óta nem használta a felületet, ahol saját, többnyire alig használt holmijait árulta. Most azonban tucatnyi termék került fel, köztük két gyermekük számára feltehetően már nem szükséges babaholmik, de papucsai, ruhái és könyvek – köztük párkapcsolati és önfejlesztő olvasmányok – is szerepelnek a kínálatban. Ezeket ugyan elég kedvező áron adja, de összeadva szép summára tehet szert, bőven százezer forint fölé rúghat a végösszeg.

A kajakos magánélete nem éppen zökkenőmentes az elmúlt időben (Fotó: MediaWorks archívum)

Együtt vagy külön?

Persze nem szokatlan a mai világban, hogy valaki – legyen akár híresség vagy civil – az interneten árulja megunt holmijait, ám kissé meglepő, hogy hirtelen ekkora mennyiségű tulajdonát gyűjtötte össze, hogy pénzzé tegye. Sokan még emlékeznek, hogy legutóbbi kapcsolati válságukat az jelezte, hogy Ivett a közösségi oldalán tette közzé: sürgősen albérletet keres egy felnőtt és két gyermek számára. Nem lehetett nem arra gondolni, hogy zűr van a paradicsomban, az pedig, hogy most hirtelen nagyobb mennyiségű összegre van szüksége, megint intő jel lehet.

Pedig Dudás Miki édesapjának tragédiája úgy tűnt, összekovácsolja a négyfős családot, sőt, alig egy hónapja a 11. évfordulójukon Miki szívhez szóló bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán:

11 éve vagyok a legszerencsésebb, hogy az Élet összehozott Veled

– fogalmazott a férj.

Nem elég a gázsi?

Persze az sem kizárt, hogy valójában nincs közöttük semmi probléma, csak jól jön egy kis plusz pénz. Pedig Dudás Miki nemrég szerződött az RTL botrányt botrányra halmozó műsorába, a Sztárboxba – a jelek szerint nem elég kielégítő a gázsi?