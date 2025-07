Orbitális siker a Demjén-film! Több mint egymillióan látták és milliárdokat hozott a Hogyan tudnék élni nélküled

Határon innen és határon túl tombol a Demjén Ferenc őrület! A legenda slágereivel végigkísért, Hogyan tudnék élni nélküled? című musicl mozinézettsége átlépte a bűvös egymilliót. A folyamatosan fokozódó siker talán még magukat a készítőket is meglepte, akik amiatt is elégedetten dőlhetnek hátra a székükben, hogy a nézettségi rekord mellé bevételi rekord is párosult.

A Demjén-film sztárjai mind kellettek a történelmi bevételhez (Fotó: Bánkúti Sándor)

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film minden nézettségi rekordot megdöntött. Mindössze pár hónap alatt a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban, a nézettségi rekord mellé ráadásul bevételi rekord is társult! Csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel 2,036 milliárd Ft, miközben a Nemzeti Filmintézet fejlesztési és gyártási támogatása összesen 1,006 milliárd Ft volt. (forrás: Filmforgalmazók Egyesülete) – Ezzel a teljes magyar piacon, a hollywoodi filmeket is beleértve, az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után.

Decemberi mozipremierje óta az Intercom forgalmazásában a hazai mozikban 848 372-en váltottak jegyet a Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti főszereplésével készült vígjátékra. Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen több mint 152 000-en váltottak rá jegyet, Romániában pedig az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett.

És a menetelésnek még közel sincs vége! A film továbbra is műsoron van, külföldi moziforgalmazásban is látható, és hátra vannak még a tévé, illetve a streamingbevételek.

„Mérföldkő a Hogyan tudnék élni nélküled? sikere a magyar film történetében. Gratulálok az egész alkotócsapatnak és mindenekelőtt Kirády Attila producernek, aki első mozifilmjével érte el ezt a páratlan sikert. Saját ötletéhez keresett alkotótársakat és még fél évvel a mozibemutató után is mindent megtesz a film sikeréért. Bízom benne, hogy ez a több generációt összehozó alkotás a magyar filmesek több generációját is inspirálja, hogy közös kultúrkincsünkből építkezve meséljenek el olyan történeteket, melyek minőségi szórakoztatást kínálnak a nézőknek.” – mondta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke.