Rehabilitációra szorul Csuti, rejtély, mi lehet a baja

Szabó András Csuti Instagram-oldalán gyakran megosztja azokat a pillanatokat, amelyekkel másokat is inspirálni szeretne – legyen szó családi programokról, fontos pillanatokról, edzésről vagy éppen jótékonysági eseményekről. Legfrissebb bejegyzésében a nehézségek közepette is megtalálta az élet szépségeit.

Csutinak jó tapasztalatai voltak az egészségügyben (Fotó: Szabolcs László)

Csuti a kórházból jelentkezett be

A híres üzletember 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban számolt be róla, hogy a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján járt. Hogy mi okból, az nem derült ki, mindenesetre szomorú emojival tudatta, hogy valami nincs rendben. Igaz, az egészségügyi intézményekbe az ember sokszor nem szívesen teszi be a lábát, hiszen ilyenkor valamit orvosolni kell, Csuti azonban cseppet sem esett kétségbe, mi több, rendkívül pozitív tapasztalatokról számolt be. Mint kiderült, édesapja közel negyven évet dolgozott az Országos Mentőszolgálat kötelékében kitüntetett mentőtiszt ápolóként, húga pedig orvos, így az egészségügyi dolgozók iránt érzett maximális tisztelete nála alapértelmezett, saját, pozitív tapasztalatai pedig még inkább arra sarkallták, hogy megossza másokkal a történetét: „Először is emelem kalapom mindenki előtt aki az egészségügyben dolgozik! Ritka pozitív “élményben” volt ma részem” - kezdi Csuti, aki először a kórház gyönyörű környezeti elhelyezkedését dicsérte, majd rátért a lényegre.

Amint belépsz az épületbe, - nekem a főépületbe kell járnom - jó illat fogad, gyönyörűen néz ki és mindenki annyira kedves mindenkivel, hogy az sajnos megdöbbentő. Képzeljétek el szem és fültanúja voltam egy beszélgetésnek, ahol a büfés hölgy segítette, tanította a beteget megszámolni a pénzt, vagy hogy hogyan kell csökkenő sorrend alapján eltennie a visszajárót a zsebébe. Tisztelet és köszönet mindenkinek, aki itt dolgozik és nemcsak azért, amit tesznek, hanem azért is, ahogyan teszik.

Hogy Csuti milyen apropóból kellett kórházba menjen, egyelőre nem derült ki, reméljük azonban, hogy nem történt nagy baj.

Csuti Az újratervezésben segíti a családokat

Nemrég elindult az Újratervezés 2025 a TV2 Klubbon, amelyben Szabó Zsófi, Stohl András, Szabó András Csuti és Lehoczky Léna lakberendező különleges, négyes felállásban váltja valóra rászoruló családok lakhatási álmait: ez nem csupán egy tévéműsor, hanem valódi segítség, ami családok életét formálja át. A műsorban rászoruló családoknak segítik meg a lakhatási körülményeit és ezzel nem csak az életszínvonalukat, hanem az életüket is újratervezik. Csuti rendkívüli empátiával és szeretettel fordul a családok irányába, de sokszor ő is elérzékenyül a sorsok láttán, amikkel találkozik, nemrég például kamerák előtt sírta el magát.