Óriásit buliztak Krausz Gáborék, Gelencsér Timi lélegzetelállítóan gyönyörű: mutatjuk az év partiját – fotók a jubileumi Anna-bálról

Július 26-án, szombaton rendezték meg a balatonfüredi Anna-bált, idén 200. alkalommal. Az eseményen különleges ételekből álló menüsor, színes programok és neves fellépők emelték az évfordulós est fényét. A bálon idén is rengeteg híresség tette tiszteletét, akik egytől egyig megadták a módját a rangos ünnepségnek.

Krausz Gábor és Mikes Anna is részt vettek a jubileumi, 200. évfordulóját ünneplő Anna-bálon (Fotó: Havran Zoltán)

Krausz Gábor és Mikes Anna mást is ünnepelt az Anna-bálon

A páros a Dancing with the Stars-ban ismerte meg egymást, ahol nem csak a negyedik évadot nyerték meg, hanem egymást is. A sztárséf idén év elején kérte meg szerelme kezét, azóta is felhőtlen a boldogságuk. Krausz Gábor és Mikes Anna kétség kívül magukhoz vonzották a tekinteteket, hiszen mindketten sugároztak, ráadásul Anna névnapját is méltó módon ünnepelhették ezen a jeles napon. A táncosnő egyébként egy csodaszép, fehér színű, Demeter Richárd overálban ragyogott, amelyet a hozzá tartozó palást tett igazán különlegessé.

Zimány Linda mindig jól választ

A egykori Miss Balaton egy Demeter Richárd által tervezett ruha mellett tette le a voksát. A halványkék, sellő fazonú selyem ruhát gyönyörű strasszokkal díszített motívumok tettek különlegessé, ami természetesen hibátlanul állt a modellnek. Zimány Linda instagram oldalán tett közzé néhány lenyűgöző fotót a kreációról, amelyet egy ezüst színű táskával és egy strasszos szandállal egészített ki. Az összeállítás tökéletes választásnak bizonyult, méltó megjelenést kölcsönözve ezzel viselőjének a jubileumi eseményen.

Törőcsik Franciska mindenhol szárnyal

A tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? című film az ő főszereplésével óriási sikert aratott, népszerűségét pedig még tovább emelte a Hunyadi-sorozat. A Törőcsik Franciska filmek listája vélhetően egyre csak nőni fog, a színésznő ugyanis elképesztően befutott, alig akad olyan rendezvény, ahová nem hívják el. Franciska egy gyönyörű, Merő Péter tervezte estélyi ruhában jelent meg, amelyet hosszú, fekete kesztyűkkel koronázott meg.

Törőcsik Franciska Merő Péter egyik kreációját választotta (Fotó: Merő Péter Instagram oldala)

Gelencsér Tímea hozta a formáját

Nem Timi az első, aki erre az alkalomra Demeter Ricsihez fordult a ruhaválasztással kapcsolatban, az egykori Miss World szépségkirálynő egy fényes púderrózsaszín, sellő fazonú, ejtett vállú estélyit választott, ami vékony, sportos alkatához tökéletesen passzolt. Az egyetlen aki hiányzott Gelencsér Tímea vőlegénye, aki ezúttal nem volt jelen az eseményen.