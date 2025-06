Stohl András: Megcsavarta a szívemet

Újratervezés 5. évada június 9-én indult a TV2 Klub-on. A nyitóepizódban a sárkeresztúri Madarász család szívszorító történetét ismerhettük meg.

Az Újratervezés ötödik évadának első hetén bemutatott család élete a legsötétebb idők után kapott egy új esélyt (Forrás: TV2)

Újratervezés egy életre

Az Újratervezés első adásában bemutatott családot tragédia sújtotta: Csilla, a négygyermekes édesanya idén februárban hosszan tartó betegség után elhunyt. A gyászban és nehéz anyagi helyzetben küzdő család fűtetlen, komfort nélküli házban élt, meleg víz és fürdőszoba nélkül. Az Újratervezés ötödik évadának alkotói azonban nemcsak az épület falait újították fel, hanem a család jövőjét is felépítették – reménnyel, biztonsággal és szeretettel.

Eszméletlen, nagyon gyönyörű. Amikor beléptem a házba, nem ismertem rá, mintha nem is a miénk lett volna

– mondta elérzékenyülve az édesapa, József, aki most már egyedül neveli négy gyermekét. Az új otthonban meleg víz, mosógép, külön ágyak és egy igazi fürdőszoba várta a családot.

Apaként átélni azt, hogy a gyerekeim meleg fürdőszobában, melegvízben fürödhetnek, és nem kell kimenniük a házból vízért – pláne hidegben, esőben, hóban… Olyan melegség fog el.

Az Újratervezés 2025-ös évadának műsorvezetői és lakberendezője örömkönnyben tört ki a sikeres felújítást követően (Fotó: TV2)

„Az Újratervezés új esélyt adott nekünk”

A műsor nemcsak az otthont adta vissza nekik, hanem élményekkel is gazdagodtak, amelyek, ha minimálisan is, de talán kizökkentették őket a szomorú mindennapjaikból: fotózáson, élményprogramokon vehettek részt. József szerint a gyerekek megváltoztak, magabiztosabbak lettek, mosolyognak, jobban teljesítenek az iskolában. „Az Újratervezés szó szerint új esélyt adott nekünk az életre.”

A műsorvezető, Stohl András is meghatottan beszélt az első benyomásokról:

Nagyon jó volt látni, hogy mind a három kislánynak kikerekedett a szeme, ide-oda kapkodták a fejüket. Megcsavarta a szívemet pozitív irányba.

A stáb másik tagja, Csuti pedig így fogalmazott:

A konyhában, amikor a ház átadása után beszélgettem Józseffel, akkor láttam rajta, hogy megértette, mi történt velük. Realizálta, hogy innentől a családjának van jelene és jövője is.

Az Újratervezés nem csak egy tévéműsor – ez a sorozat valódi életeket formál, és emlékeztet bennünket arra, hogy a legnagyobb ajándék néha egy meleg fürdő, egy saját ágy, vagy csak az a tudat, hogy nem vagyunk egyedül.