Ezt kár lenne kihagyni: megújult formában tér vissza a Szerencsekerék

Már a válogatón való részvétel lehetőségétől is nagyon boldog voltam, hálás vagyok, hogy végül rám esett a csatorna választása. Számomra ez egy nagyon jó lehetőség, ami közelebb visz a műsorvezetői álmaimhoz is. A forgatásokon eleinte izgultam, de ez később inkább izgatottsággá változott. Erős bizonyítási vágy dolgozik bennem, mind a stáb, mind Tibi felé, hiszen szeretném megmutatni, hogy helyt tudok állni és alkalmas vagyok erre a feladatra. Nagy mosollyal indulok neki minden egyes napnak, a kőkemény munka ellenére is. Boldog vagyok, hogy a részese lehetek a műsor történetének és nagyon várom a végeredményt. Szerencsére sok pozitív visszajelzést kapok a színfalak mögött, és emiatt - most kivételesen - büszke is vagyok magamra