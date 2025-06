Így reagált Szabó Zsófi Stohl András válására!

Szabó Zsófit sem hagyta hidegen Stohl András június 12-i megrázó bejelentése!

Stohl András házassága 5 év után ért véget (Fotó: Camera Kft. / hot)

A Jászai Mari-díjas színész csütörtök este egy közleményben tudatta, hogy öt év után véget ért a házassága legkisebb lánya, a 2022-ben született Bella édesanyjával. Stohl Vica és ő külön folytatják.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, immár külön. Hosszú idő volt, mire eljutottunk a döntésig, de közös egyetértésben mondjuk ki mind a ketten, hogy elválunk. Nem így terveztük és még, ha a döntés közös is, az elválás akkor is nehéz. Viszont a szeretet nem múlt el közöttünk csak átalakult, lezárul egy életszakasz, amiben mi egy párként szerepelünk, de minden más szerepünkben továbbra is békében és szeretetben együtt működve élünk. Eddig is egy nagy és boldog mozaikcsalád voltunk és ez után is azok leszünk, ezen a kettőnk párkapcsolati minősége nem változtat.

Együtt folytatjuk tovább az életünket egy családként, de külön párként. Nem tervezünk erről többet mondani, hanem szeretnénk a családi életünket zavartalanul élni tovább. Így kérjük a sajtó munkatársait is, hogy ne keressenek ezzel kapcsolatban minket! A poszt szövege csak teljes egészében használható fel”

- vetette „papírra” szomorúan Stohl András felesége Vica és egy közös fotó kíséretében. A színművész vélhetően most a munkába menekül, hiszen június 13-án már egy színházi próbán jelent meg, a Kőműves Kelemen című darab bemutatójára készül.

Szabó Zsófi üzent a válófélben lévő Stohl Andrásnak

A színész bejelentése nagy port kavart a közösségi médiában, és ahogy ez ilyenkor lenni szokott, a kommentelők sem fogták vissza magukat. Sokan, amolyan önjelölt szakértőként azt kezdték el elemezni, hogy Stohl valamiért egyetlen nő mellett sem tud megmaradni, és biztos, túl is lépett már Vicán. Szerencsére azonban sokan voltak, akik együttéreztek Andrással. Közéjük tartozik Szabó Zsófi is, aki egyszerűen egy piros szívvel tudatta, hogy Stohl mellett áll a nehéz időszakban.

Ugyanitt Szabó András Csuti szomorúan csak ennyit írt: Bucikám :(

Szabó Zsófit nem hagyta hidegen Stohl András válása (Fotó: Instagram)

