Berobbant a nyár: Rubint Rella, Szőke Zsuzsi és Berki Mazsi is ledobta a textilt

Rubint Rella házassága ugyan véget ért, a válás pedig óriási vihart kavart, a csinos fitneszedző egyelőre nem nyilatkozott a témában, s nagyon úgy tűnik, hogy most nyaralásokkal próbálja gyógyítani a lelki sebeit.

Rubint Rella férje nélkül már a tengerparton vigasztalódik, és milyen jól teszi (Fotó: Canon Hu)

Rubint Rella még vékonyabb

A táplálkozástudományi szakember az év minden napján odafigyel az egészséges táplálkozásra és a sportra, ennek mikéntjéről pedig rendre megosztja a tapasztalatait követőivel. Rubint Rella Instagram oldalán tette közzé, hogy válnak Novothny Somával, azóta viszont elárasztották az oldalát a jobbnál jobb nyaralós fotók. Rella a testvérével és barátnőivel utazik folyamatosan és bár úgy tűnik, hogy jól van, láthatóan megviseli, hogy tönkrement a házassága. Ezen persze nincs mit csodálkozni, hiszen álompárként emlegették őket, kapcsolatuk a legelejétől fogva kiegyensúlyozottnak tűnt. A mostani nehéz helyzetet mi sem tükrözi jobban, mint hogy Rella némileg belesoványodott a történtekbe, bikinis fotóin ugyanis még önmagához képest is vékonyabbnak tűnik.

Szőke Zsuzsi párja oldalán nyaral a paradicsomban

A csinos táncosnő lassan egy éve boldog párkapcsolatban él és bár eleinte óvatos volt és kevésbé mutatta meg szerelmét, az elmúlt hónapokban egyre többször osztotta meg boldogságát a nagyvilággal. Nem is csoda, a pár láthatóan nagyon boldog, most például a Balatonon indították el a nyarat: Rúzsa Magdi koncerttel, dögös bikinis fotókkal és ínycsiklandó ételekkel. Öröm nézni, mennyire jól érzik magukat egymás társaságában.

Berki Mazsi megadja a módját

A csodaszép édesanya nemrég még Siófokról jelentkezett be, most azonban már a tengernél lógatja a lábát. Alig kezdődött el a június, Mazsi már most csokibarna, amit vadító rózsaszín fürdőruhája még inkább kiemel. Mazsi nemrég nagy átalakuláson ment keresztül egyébként, hiszen megszabadult hosszú póthajától és helyette egy rövid, friss bubifazon mellett tette le a voksát, ami fantasztikusan áll neki.

Horváth Gréta büszke lehet magára

A szépséges édesanya az elmúlt években egy komoly életmódváltás által megszabadult súlyfeleslegétől és ma már az egészséges életmód híve. Az eredmény önmagáért beszél, hiszen káprázatosan néz ki. Nem csoda, hogy a Farm VIP 2025 idei évadában ő lett a legjobb női versenyző, kitartása ugyanis nem csak az étkezésben és az életben, hanem a játékban is megmutatkozott. A sárga csapat “Mammacita”-ja a fináléig menetelt, ahol ugyan kikapott, mégis büszke lehetett teljesítményére. Most viszont a pihenésé a főszerep, Gréta nemrég Egyiptomba utazott kisfiával és nagymamájával, ahol annyira jól érezték magukat, hogy rövid kihagyás után újra visszament, ezúttal azonban a barátnőjével. Az már egyszer biztos, hogy Gréti magasra teszi a lécet, ha beach bodyról van szó!