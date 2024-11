Forró fotók: a Next Top Model Hungary egykori sztárjáról fehérneműs képek készültek

Merész képeken mutatta meg, milyen változás történt a külsejében a Next Top Model Hungary egykori sztárja, akinek ismét más hajszíne van. Papp Gabi gyakran pózol merész fotókon, most csak egy szál lyukacsos bodyban mutatta meg magát, ami nem sokat takart - figyelt fel rá az Origo.

Fotó: Bors

A Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, azonban a lányok közül sokan sikerre vitték a modellszakmában, és azóta is ezzel foglalkoznak. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi volt, aki kétségtelenül nagyon profi és kifogástalan alakja van, valódi modellalkat. A TV2 tehetségkutatója óta kedveli igazán a rövid frizuráját, ami eddig szőke volt, most azonban befestette sötétbarnára, amivel teljesen más karaktere lett.

A fehérneműs képek pedig elnyerték a rajongói tetszését, ugyanis azokból néhány képet rajongóival is megosztott az Instagramján. Ezeket a szexi képeket IDE és IDE kattintva nézheted meg róla.