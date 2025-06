Hatalmas pocakot villantott Vajna Tímea

Vajna Tímea lánykori nevén Palácsik-Ráthonyi Tímea hosszú éveken át küzdött azért, hogy anyává válhasson. Mostanra azonban egy béranya segítségével megszületett a kisfia, és ráadásként a második gyermekét saját maga hordja a szíve alatt, aki bármelyik nap megérkezhet.

Mint ismeretes, Timi kislányt hord a szíve alatt, akinek érkezését július közepére várják. Ez a várandósság különösen jelentős, hiszen Tímea a saját méhében hordja a babát, miután korábban már sajnálatos módon négy picit is elveszített. A mostani terhesség így a remény és az újrakezdés szimbóluma is számára. Egyúttal pedig élete legboldogabb időszaka, amiről most egy kisfilmet is készített!

Vajna Timi tehát hamarosan életet ad a kislányának, hatalmas, majdnem 9 hónapos pocakjáról pedig csodálatos videós összeállítást osztott meg a közösségi oldalán, amit ide kattintva tekinthettek meg.

- Úgy megérdemled. (Musukát is jó látni) – üzente Tornóczky Anita.