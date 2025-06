Oláh Gergő : „Mintha csak egy hollywoodi filmben lettünk volna”

Ott egészen más a zenei kultúra, mint itthon, nagyon fontos a család és meg is jelenítik a zenében. Egyszer, amikor kint jártam, hallgattam egy dalt, ami héberül szólt és szíven ütött az abból áradó érzelem, pedig nem is tudtam, miről szól. A húgomat kérdeztem meg, hogy miről énekelnek benne, így derült ki, hogy az apák érzéseiről és arról, hogy mit kíván a gyerekeinek, mitől félti őket. Én ott elsírtam magam és el is döntöttem, hogy kell egy ilyen dal Magyarországnak is.