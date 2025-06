Nótár Mary: "A származásom miatt mindig kétszer-háromszor többet kell dolgoznom!"

Nótár Mary származása miatt sok megkülönböztetést elviselt a múltban, hogy ott tartson most, ahol. Mára azonban nem is lehetne boldogabb és büszkébb arra, amit elért, hiszen többszörösen dolgozott meg a sikerért, amiről most a hot! magazinnak mesélt.

Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin

hot!: Nagyon fiatalon, tizenhat évesen kerültél bele a zenész szakmába. Mit szóltak ehhez a szüleid?

Nótár Mary: Szinte gyerek voltam még, amikor belevágtam, egyből bele a sűrűjébe.

Ekkora színpadokon egyáltalán nem volt rutinom, emiatt a szüleim nagyon féltettek a szakmától.

„Az elején nem jártam egymagam fellépni, mindig elkísért apukám vagy a nagypapám. Abból a szempontból szerencsés voltam, hogy eleinte apukámmal zenéltem, ezért ő mindig ott volt mellettem.”

hot!: Volt valaha B terved?

Nótár Mary: Igazából az éneklés volt a B tervem, mivel hosszú ideig csak egy álom volt számomra. Tanultam rendes szakmát is: ha nem lenne a zene, akkor az egészségügyben dolgoznék. Azonban annyira erős volt bennem ez az érzés, és annyira akartam ezt, hogy sikerrel jártam. És látod, most itt beszélgetünk.

hot!: Milyen nevelést hozol otthonról?

Nótár Mary: Azt nagyon keményen megtanították, hogy a származásom miatt mindig kétszer-háromszor többet kell dolgoznom ugyanannyi megbecsülésért és elismerésért, mint másoknak. Aztán később rájöttem, hogy valóban igazuk van.

Ettől függetlenül büszke vagyok a származásomra, csak nagyon rosszul érintett, amikor megtapasztaltam, mekkora ellentétek vagy megkülönböztetések vannak.

hot!: Mikor tudatosult ez benned?

Nótár Mary: Amikor a szárnyaimat bontogattam, akkor nagyon nehéz volt nekem. Falakat kellett lerombolnom, hogy bárki is komolyan vegyen annyira, mint bármilyen előadót, aki nem roma.

Később persze meghozta a gyümölcsét ez a szemlélet, ugyanis azt gondolom, látják az emberek és a rajongók, hogy kitartóan csak azt művelem, amit szeretek és amire szerintem születtem.

„Hiszem, hogy két évtized után azért tudom ekkora sikerrel járni az utamat, mert szívből jön, amivel foglalkozom, és szeretem, ez pedig érződik.”