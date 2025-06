Lehetetlen felismerni: Szívszaggatóan dögös külsőt villantott Magyarország bombázója – Galéria!

A Next Top Model Hungary nyertese, Mészáros Lili egyre sikeresebb modellként, hiszen már külföldön is rengeteg lehetőséget kap, ráadásul világmárkák kifutóin is vonulhatott már. Most mégis úgy döntött, hogy változtat a külsején, amiért a rajongók egyenesen odáig vannak. De sajnos nem mindegyik sztár átalakulása aratott ilyen osztatlan sikert, mutatjuk a többieket.

A Next Top Model Hungary Mészáros Lilije új frizurára váltott, a rajongók szerint ennél szebb már nem is lehetne

(Fotó: Szabolcs László)

Lili már a Next Top Model Hungary 2024-es évadában egy gyönyörű szőke, természetes lányként tűnt fel, most mégis úgy döntött, ideje változtatnia. A modell a napokban egy új fotót osztott meg, amin már platinaszőke hajjal látható. Mészáros Lili Instagram-oldalán szinte özönlenek a pozitív kommentek.

A Next Top Model Hungary másik versenyzője is váltott

Nem Lili az egyetlen a tavalyi mezőnyből, aki úgy döntött, új frizurával rukkol elő. Papp Gabi haját a műsorban szinte fiúsan rövidre vágták, ami annyira tetszett neki, hogy utána is így viselte. Nemrég azonban derékig érő fürtökkel jelent meg, ami persze nem valami hajnövesztő csodaszernek, hanem a póthajnak köszönhető, de abban mindenki egyet ért, hogy igazán jót tett neki a változás.

A Next Top Model Hungary Papp Gabija is sokat változott, ő is új hajkoronával hódít (Fotó: Szabolcs László/Archív)

Nagy Bogi drasztikusabb módszert választott

Az énekesnőt szinte mindig csak természetes barna hajával láthattuk, ám most gondolt egy merészet, és igazi vörös démonná változott. Bár ő nagyon magabiztos új külsejével, a vélemények igencsak megoszlanak, sokan ugyanis úgy érzik, nem illik hozzá ez a stílus, sőt egyesek még azt is ki merték jelenteni, hogy Nagy Bogi férje sem fogja díjazni a váltást.

Jákli Mónika és VV Virág hasonlóan döntöttek

Boráros Gábor exe már hosszú évek óta van a köztudatban, ami alatt szinte jellegzetessé váltak szőke tincsei. Most a szakítás után azonban úgy döntött, hogy felfrissíti a külsejét, és a megszokottól valami teljesen eltérőt választ, így egyik napról a másikra csokoládébarna frizurával jelentkezett be. Az egykori villalakó, Virág is hasonlóan tett, bár az ő váltását valamivel pozitívabban fogadták. A botrányhős külseje és viselkedése folyamatosan a támadások célpontja, de követői reménykednek benne, hogy ez a változás azt jelenti, végre leszámol a rossz szokásokkal, és a függőségeivel is.