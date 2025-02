Elárulta, mitől tart a legjobban a Next Top Model Hungary győztese

Milánóban járt a Next Top Model Hungary győztese. Mészáros Lili a műsor óta másodszor próbál szerencsét külföldön. Először Athénba utazott, ott sikerült is munkát találnia, Milánóban azonban egy fokkal nehezebb a helyzet.

A Next Top Model Hungary győztese külföldön is vállal munkákat Fotó: Instagram / hot magazin

– Ilyenkor még nincs előre lebeszélve semmilyen munka. Úgy működik, hogy az ügynökség kiküld, és aztán részt veszek egy csomó válogatón. Valamilyen szinten olyan, mint egy szerencsejáték, hiszen nem lehet előre tudni, hogy visszajön-e az a pénz, amit a kiutazásba fektetnek. Lehet, hogy úgy megyek haza, hogy egyetlenegy munkám sem volt, de az is lehet, hogy valami áttörő nemzetközi sikerrel térek haza. Milánóban óriási a verseny, tehát lelkileg fel kell készítenem magam arra, hogy előfordulhat, hogy nem lesz sok munkám. De tapasztalatot mindenképpen szerzek – kezdte a hot! magazinnak a modell. – Amikor megérkeztem, az első napokban nem éreztem azt a fajta örömöt vagy áttörést, amit gondoltam, hogy érezni fogok. Három nap után azonban egyszer csak belém vágott, hogy tulajdonképpen mi is történik, hogy valamilyen szinten valóra vált az álmom: sétáltam az utcán, és húsz percen keresztül folyamatosan nevettem.

Lili szigorú diétát követ annak érdekében, hogy mindig topformában legyen Fotó: archív / hot magazin

A Next Top Model Hungary győztese szerint addig kell ütni a vasat, amíg meleg

Február végén van Milánóban a divathét, erre az időre pedig a párja is kiutazik majd Lilihez. A szerelmesek jól bírják ezeket a különléteket, de azért a modell tervei között szerepel olyan is, amit egyelőre el sem tud képzelni, hogyan ugranak majd meg.

– Az egy-két hetes távollétet jól bírjuk, és a másfél hónapos athéni útnál is bebizonyítottuk, hogy megoldjuk. Viszont Ázsiába minimum két-három hónapra szokták kiküldeni a lányokat. Ha oda kellene mennem, akkor azt nem tudom, hogyan oldanánk meg. A karrierem szempontjából jó lenne egy ilyen lehetőség, de a párkapcsolatom szemszögéből egyelőre kicsit tartok ettől – mondta Lili, majd hozzátette, hogy idén szeretne egy kicsit többet pihenni. – A tavalyi évem a műsor után szinte csak a modell­kedésről szólt. Persze, addig kell ütni a vasat, amíg meleg, de most már nagyon jó lenne egy kis pihenés. Már jó ideje azt tervezzük a barátommal, hogy elutazunk egy hónapra valahová.