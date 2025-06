Drámai vallomást tett a Nagy Duett győztese a gyermekkoráról

Brasch Bence a vendége a TV2 Titkok Ramónával videós podcast műsor évadzáró epizódjának. A Nagy Duett sztárja most először engedett betekintést magánéletébe, ahol többek közt arról mesél, hogy milyen mély nyomokat és félelmeket okozott benne az, hogy édesapja gyermekkorában elhagyta őket.

A Nagy Duett sztárja most beszélgetőpartnerként találkozott műsorbeli párjával, Lékai Kiss Ramónával / Fotó: TV2

A Nagy Duett győztesének 10 évvel fiatalabb a felesége

A TV2 showműsorának első adása után született meg Brasch Bence első gyermeke, és még éppen odaért a kórházba. Feleségével 12 hónap alatt eljegyezték egymást, összeházasodtak és megszületett első gyermekük.

„Rékával egy színházi olvasópróbán szemeztünk először, én már ott éreztem, hogy baj lesz” – mesélte Lékai-Kiss Ramónának Brasch Bence.

Ránéztem és egyből éreztem a kapcsolódást, elég sokáig ment a huzavona, sok-sok hónapig, mire tényleg összejöttünk. Az, hogy ő 10 évvel fiatalabb, nem foglalkoztam vele, szerelemben nem számít a kor. Annyira beleszerettem Rékába, hogy nem néztem a körülményeket! 2024 májusában jöttünk össze, nyáron megfogant a kisfiunk, összeházasodtunk, és most már ott van velünk! Ez a baba nagyon akart jönni! Ez így gyorsan történt, de szerintem minden jó dolog rohadt gyorsan tud jönni és így beüt az ember életébe.

Brasch Bence bent volt a szülőszobában: „Ehhez foghatót még nem láttam”

Emlékezetes marad Bence számára a műsor első adása, mert utána rohant a kórházba, feleségénél beindult a szülés.

„Semmiről nem maradtam le! A szülés pillanata? Én még soha nem tapasztaltam, láttam előtte ilyet, nem láttam ehhez foghatót! Azt gondolom, ez a legcsodálatosabb dolog, ami történhet az emberrel, és hogy ezt együtt csinálja végig az ember a szerelmével, ezt a küzdelmet, meg a fájásokat. Olyan jólesett, Réka mondta utána, hogy milyen sokat segítettem neki!”

Az apaság, hogy jól csinálja, azért is fontos a színész számára, mert ő nem ezt a mintát látta otthon. Most először beszél arról, hogy édesapja nem volt jelen az életükben. De anyukája erején felül támogatta mindenben, segítette anyagilag is, úgy is, hogy nagyon kevés pénzük volt, ezért nagyon hálás neki.

Nagyon tisztelem emiatt, mert full egyedül nevelt fel minket és szerintem Eszter és én is elképesztő szép életet tudunk eddig magunkénak! Számomra felfoghatatlan, hogy apu hogy tudott ilyen könnyen továbblépni. Felmerült bennem, hogy ugye én nem leszek ilyen? Réka azt mondta, hogy azért kaptunk egy kisfiút, hogy vissza tudjam neki azt adni, amit én soha nem kaptam, meg!

– mesélte Bence, aki további titkokat árul el magáról a Titkok Ramónával podcast műsorban. A teljes adást megnézheted a TV2 play-en!