Melltartó nélkül, cowboykalapban mutogatja terheshasát Vajna Tímea

Vajna Tímea és férje, Ráthonyi Zoltán nem is lehetne boldogabb: az év elején jelentették be, hogy oly sok küzdelem után béranya segítségével megszületett kisfiuk, Ben, majd pedig az is kiderült: Tímea szíve alatt is növekszik egy kisbaba.

"Szinte ikrek lesznek. Remélem, jó testvérekként majd szépen eljátszanak egymással, és nem lesz köztük testvérféltékenység. Az biztos, hogy mire világra hozom a második kisbabánkat, addigra profi leszek, mert a kisfiamnál mindent megtanulok az újszülöttekről" − írta lelkesen a tengerentúlon élő üzletasszony még februárban.

Azóta pedig a boldogságuk csak nő, ahogy Ben szépen cseperedik, és a testvérkéjével is minden rendben. Kiderült, hogy Vajna Tímea második gyermeke kislány lesz és már egy hatalmas babaváró bulit is rendeztek a tiszteletére, ahol minden rózsaszínben pompázott.

Most egy videóval emlékezett a babavárás boldog pillanataira, amelyet itt tudsz megnézni. A kismama egy cowboykalapban, melltartó nélkül mutatta meg hatalmas pocakját, férje, kisfia és a család kedvencei is megjelennek a videóban.