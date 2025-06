Könnyek és dráma a Magyarország Szépe táborában: Zokogásban törtek ki a lányok – Galéria!

Drámai pillanatoknak lehetett szemtanúi a Bors a Magyarország Szépe felkészítőtáborában, amit idén a pogányi Hotel Essence-ben rendeztek meg. Június 11-én, szerdán került sor a Miss Talent alversenyre, amin a lányoknak a kreativitásukat, a művészi érzéküket és a színpadi jelenlétüket kellett bizonyítaniuk. A zsűri végül összesítette a négy alverseny eredményét, így alakult ki az a tizenhat fős mezőny, amelynek tagjai közül választják ki Magyarország Szépét.

Tizenhat lány jutott be a Magyarország Szépe döntőjébe (Fotó: Szabolcs László)

Ez egyben azzal is járt, hogy 4 lánynak már most el kellett hagynia a gyönyörű hotelt, számukra ugyanis véget ért a Miss World Hungary 2025-ös versenye. A Miss Talent alversenyt végül Kálmán Kinga nyerte meg lendületes táncprodukciójával, így ő is automatikus védettséget kapott, és biztossá vált, hogy ott lesz a június 22-i fináléban.

Magyarország Szépe: Négy lány búcsúzott a finálé kapujában

A Magyarország Szépe verseny döntőjébe így végül Csapó Dorka Kata, Ilics Szimonetta Mercédesz, Kálmán Kinga, Lengyel Kíra Anna, Magyar Dóra, Mihalek Ágnes, Moritz Anastasia Elizabeth, Nagy Liliána, Nemoda Lilla, Román Réka, Sárközi Hanna, Szabó Csenge, Tokodi Doroti, Torma Eszter, Végvári Janka és Veress Eszter Emőke jutott be.

A versenyből Balázs Tamara, Balog Zsófia, Bor Janka és Orbán Daniella esett ki.

A Magyarország Szépe 4 kiesett versenyzője: Balog Zsófia, Bor Janka, Balázs Tamara és Orbán Daniella (Fotó: Szabolcs László)

A döntőt megelőző este, június 21-én szintén a Dunán lesz látható A királynők útja című háttérműsor Rókusfalvy Lilivel. A finalista versenyzőket bemutató program a verseny felkészülési – a válogatótól a döntőig terjedő – időszakának legérdekesebb és legfontosabb pillanataiba, kulisszatitkaiba enged bepillantást.

A Miss Talent versenyen készült képeket az alábbi galériában találod!