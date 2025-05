Íme a 20 legszebb magyar lány: közülük kerül ki Magyarország Szépe – Galéria!

Nagyszabású sajtóeseményen leplezték le a titkot, mindenkinek leesett az álla. Idén sem maradunk rangos szépségverseny nélkül. Több száz lány jelentkezett, hogy elnyerje a Magyarország Szépe 2025 címet. A csapat húsz főre szűkült.

Magyarország Szépe: Végre láthattuk a 20 legszebb lányt Fotó: László Szabolcs

A Magyarország Szépe 2025 címért folyik a küzdelem

Szerda este kifutóra lépett a húsz legszebb lány, akik hamarosan a Miss World világverseny hangulatát megidéző táborban vesznek részt, ahol különböző fordulók és feladatok teljesítése után 16 főre szűkül a kör.

De ne rohanjunk ennyire előre. Nemcsak a húsz legszebb lány mutatkozott be, hanem a teljes zsűri is, élén Sarka Kata és Rogán Cecília vesenyigazgató, licenctulajdonosokkal, de a lányok sorsáról dönt még Kulcsár Edina és Bodri Krisztina korábbi szépségkirányő, Hajas László mesterfodrász, dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész is. A tavalyi győztes, Katzenbach Andrea igazoltan volt távol: ő épp Indiában van, hogy részt vegyen a Miss World 2025 szépségversenyen.

Nemcsak a húsz legszebb lányt mutatták be, kiderült, hogy Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesz a műsor házigazdája Fotó: László Szabolcs

Hamarosan sor kerül a döntőre is

A Magyarország Szépe szépségversenyt ezúttal is a Duna közvetíti majd. A döntőre június 22-én este kerül sor, előző nap pedig egy összefoglalót láthatnak a nézők a tábor megpróbáltatásairól és kulisszatitkokról.

A sajtótájékoztatón felvonult a 20 versenyző lány, javában sötét hosszú hajú szépségek, ez a tavalyi versenyzőgárdáról is elmondható volt: a tavalyi győztes Katzenbach Andrea is sötét barna hajú, kreolos bőrű szépség.



Azért szőke lányok is feltűntek, élükön Moritz Anasztáziával, aki a nézőknek a TV2 Next Top Model Hungary című műsorából lehet ismerős.

Nemcsak a 20 lány kiléte lepleződött le, de a két műsorvezető is: Rókusfalvy Lili és Fodor Imre, a Duna összeszokott házigazda párosa konferál majd a rangos eseményen.