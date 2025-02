Lissák Laura párja társaságában bukkant rá a kiskutyájukra.

Lissák Laura kutyája mindenkivel jól kijön - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Nem tudjuk a fajtáját, mivel egy mentett kutyusról van szó, akit egy alapítványtól hoztunk el január 3-án, de mivel karácsony napján találtunk rá, ezért egyértelmű volt, hogy a Zserbó nevet kapja – mondta Lissák Laura a hot! magazinnak. – A hálószoba éjszaka tabu számára, de nappal nem kergetjük ki, ha éppen átmegy rajta. Ettől függetlenül a lakásban bárhova mehet, még a kanapéra is felengedjük, amit sokszor megörökítek, mert irtó cuki, de higiéniai okokból az ágyunkba nem jöhet fel.

Nagyon játékos - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Lissák Laura anyja is odavan a kutyusért

Lissák Laura kutyája nagyon jól kijön az emberekkel és más kutyákkal is. Zserbó egyértelműen Lissák Laura családja tagja lett.

A napokban átjöttek anyukámék, hozták a kutyájukat, és remekül elvoltak egymással, de a legjobb barátnőm kedvencével is jó a kapcsolata.

– Elképesztően okos, már hallgat a nevére, le tud ülni, ha mondjuk neki, sőt már vittük sétáltatni póráz nélkül is, és semmi probléma nem volt vele. Igazi életvidám kutyus, most éppen a felfedező életszakaszában van, tanulja a világot. Az elején persze sokkal visszafogottabb volt; most már elképesztően játékos, és folyton huncutkodik. Emellett persze nagyon ragaszkodó, és szeret bennünket – mesélte Lissák Laura.