/Korda György és Balázs Klári idén sem vesznek vissza a tempóból: „Úgy kell élnünk mint az élsportolóknak”

Korda György már 68 éve van a pályán, ami még az énekes szerint is felfoghatatlanul hosszú idő, ennek ellenére nem tervez visszavonulni, sőt idén nyáron is turnéra indul imádott feleségével, Balázs Klárival, akivel már 45 éve társak az életben és a színpadon is. A ország kedvenc házaspárja már lázasan készül az All In elnevezésű turnéra, ami legalább 70 fellépést ölel fel az énekes elmondása szerint. Ráadásul most azt is elárulta, hogyan tudják tartani ezt a döbbenetes tempót még ennyi év után is.

Korda György felesége Balázs Klári oldalán idén is végigturnézza a nyarat, nem terveznek pihenni (Fotó: archív/hot! magazin)

Korda György és Balázs Klári koncertjei hatalmas felkészülést igényelnek, így nem csoda, hogy idén már nem tudnak minden kérésre igent mondani, de ahol lehet, így is ott lesznek.

Nem szoktam pontosan számolni a fellépéseinket, de az biztos, hogy a legfontosabb helyszíneken idén is ott leszünk. Ma már egy fellépésünkhöz nagy zenekar, tánckar, komoly technika és különböző elemek kellenek, ami nem csak egy idősebbnek, még egy fiatalnak is nagy erőfeszítést igényelnek. Mi pedig mindenképpen úgy szeretnénk megcsinálni ezeket a koncerteket, hogy az a közönségnek is élmény legyen. De természetesen a Campus Fesztivált, az EFOTT-ot és a FEZEN Fesztivált idén sem hagyjuk ki

– kezdte az énekes.

Korda György kora ellenére élsportolóként él

A művész elmondása szerint ahhoz, hogy minden rendben menjen az egész szezonban, elengedhetetlen, hogy mindenre odafigyeljenek. A Korda házaspár életmódjában nincs lazítás, mert a rajongók az elsők.

„Úgy kell élnünk, mint az élsportolóknak. Ezt úgy értem, hogy nem tudunk igazán arra gondolni, hogy elmenjünk bárhová, vagy akár csak iszogassunk egy estét. Minden időnk be van osztva, úgy, ahogy egy sportoló is beosztja az erejét. Ilyenkor csak a fellépéseken van a fókusz, mert az az elsődleges, mindent annak rendelünk alá” – vallotta be.

Balázs Klári 45 éve énekel Korda György mellett, de a házaspár még ennyi idő után is meg tud újulni (Fotó: Cseh Gábor)

A zenészeket különösen megviseli az időjárás

A Reptér énekese azt is elmondta, hogy bizony kortól függetlenül nehéz megküzdeni az időjárás viszontagságaival, és ez évről évre csak rosszabb lesz.

Olyan szélsőséges az időjárás, hogy most júniusban volt már olyan koncertünk, ahol este nyolc órakor 10 fokban énekeltünk, ami különleges helyzet. 15 fok alatt minden énekes nagyon nehéz helyzetben van, és persze 30 felett is. Ehhez képest másnap már 38 fokban léptünk fel egy zárt teremben, de nem tudunk mit tenni, csak igyekszünk vigyázni magunkra

– mondta.