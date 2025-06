„Én egy unalmas lány vagyok” – Kárpáti Rebeka őszintén vallott a mindennapokról

A fiatal színésznő és üzletasszony több nagy projektet is menedzsel és a közeljövőben élete egyik legnagyobb dobására készül. Kárpáti Rebeka otthagyta az egyetemet, egy új, önazonos életet épít és reagált a magánéletével kapcsolatos hírekre is – a Bors újságírójával beszélgetett.

Kárpáti Rebeka idén nem tervez nyaralást és hosszabb pihenést a nyárra, a munkáé a főszerep (Fotó: Kárpáti Rebeka)

Kárpáti Rebeka : „Rá kellett jönnöm, hogy ez nem elég”

Kárpáti Rebeka nem az a típus, aki csak sodródik az eseményekkel. Bár saját bevallása szerint most kevésbé színes az élete, a valóság egészen más képet mutat. R. Kárpáti Péter lánya tudatosan és bátran formálja karrierjét – még akkor is, ha ehhez időnként áldozatokat kell hoznia.

Az egyik ilyen lépés volt, hogy otthagyta a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakát.

Úgy éreztem, hogy nem tudok annyit tanulni a levelező képzésen erről a területről, amire igényem lenne. Én nem a papír miatt mentem, hanem a gyakorlati tudásért, de heti egy nap alatt rá kellett jönnöm, hogy ez nem elég

– meséli őszintén. Egyelőre nem tervezi, hogy visszatér az egyetemi padsorokba.

Ami viszont maradt, az a munka iránti szenvedély. Három fő projekt körül forog most az élete: Kárpáti Rebeka Játékszín előadásokban betöltött szerepei, saját ruhamárkájának fejlesztése és egy hostess ügynökség felépítése. A divat különösen közel áll hozzá – nemcsak megjelenésében, de szemléletében is. Kárpáti Rebeka ruhái magyar gyártásból származnak, ami nemcsak a minőség miatt fontos számára, hanem a fenntarthatóság szempontjából is.

Nem vagyok egy zöld lány, de rossz nézni, hogy komoly forintokért tudunk rendelni több száz kilométerről, miközben itthon is készülhetne. Én itthon gyártatom a ruháimat – ez egyszerre környezetkímélő és a helyi munkaerőt is támogatja.

De van egy negyedik projekt is, amiről egyelőre nem árulhat el sokat. „Ez az életem egyik legnagyobb szakmai vállalása, tavaly kezdtem el, és nagyon izgulok, hogyan fogadják majd az emberek. A színészethez kapcsolódik, remélem, nyáron végre megoszthatom.”

Az üzlet világában a személyiségének egy másik oldalát hozza előtérbe, mint a színházi életben (Fotó: Kárpáti Rebeka)

Céltudatosan tekint előre

És ha már a nyárról van szó: míg mások utazást terveznek, Rebeka a munkára koncentrál. „Nem nyaralok, most építem magam szakmailag. Lelkes és izgatott vagyok, szeretném minden energiámat ebbe fektetni.”

A sok munka mellett azonban talán a magánéletére is jut idő. Néhány hete az Etyeki Pikniken egy ismeretlen, jóképű férfi társaságában kapták lencsevégre. A rajongók azóta találgatják, hogy vajon ő lehet Kárpáti Rebeka párja? Ő azonban nem kívánt részletekbe bocsátkozni.

Köszönöm, jól vagyok. Hosszú idő után egy nagyon harmonikus és kiegyensúlyozott életet élek

– fogalmazott diplomatikusan. Azt is hozzátette, ha lesz mondanivalója, követői biztosan értesülni fognak róla.

A színésznő közben újra sportol is: „Rendbe jött a bokám, elkezdtem újra futni – bár néha nehézkesebb, de megy.” Ez is jól mutatja, nemcsak a színpadon és vállalkozóként, de a mindennapokban is szorgalmasan teszi a dolgát és építkezik.

„Én egy unalmas lány vagyok” – nevette el magát. „Igazából dolgozom és hazamegyek utána, most tényleg erről szól az életem.”