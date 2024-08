Óriási változás állt be Kárpáti Rebeka életében: „Nem kell mindenkinek megfelelni”

Kárpáti Rebeka nem csak híres színész szülei miatt (édesanyja: Kenéz Marianna, édesapja: R. Kárpáti Péter) vált ismerté. Ő is számos sorozatban, filmben tűnt már fel az elmúlt években. Most azonban komoly döntést hozott, ami komoly változást hoz a jövőjére.

Kárpáti Rebeka visszaül az iskolapadba (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka komoly döntést hozott

Rebeka ugyanis ősztől újra az iskolapadba ül, Felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, és szülei nyomdokaiba lépve színészi pályára készül.

– Dráma tagozaton végeztem 18 éves koromban, de akkor nem akartam felvételizni a színművészetire.

Nem engedhettem meg magamnak, hogy ne dolgozzak, és úgy tartsak fenn egy albérletet.

– Ezért elkezdtem egy teljesen más jellegű egyetemet nappali tagozaton, viszont mellette megpróbáltam a Pesti Magyar Színiakadémia levelezőt. Sikerült a felvételi, alig vártam, hogy elkezdjem, viszont valamiért visszamondták a levelező tagozatot, végül az is csak nappalin indult volna el – kezdte a csinos vállalkozó. – Ment tovább az életem, szerepeltem sorozatban, most már színházban is játszom. Amikor színésznek aposztrofáltak, mindig mondtam, hogy nekem édesanyám, édesapám kőszínházban dolgoztak, ezt tanulták, én csak szereplő vagyok. Elgondolkodtam, és úgy döntöttem, szeretném a szakmának megadni azt a tiszteletet, ha már úgy alakult az élet, hogy benne vagyok, leteszem azt a szakmai tudást, amit jelen helyzetben meg tudok tenni – mondta R. Kárpáti Péter lánya a Mokkában, majd hozzátette, nem a szülei miatt vágyott erre a pályára.

Jelentős belső változáson ment keresztül

A műsorban Rebeka arra is választ adott, mi a célja a diploma megszerzésével. Kiemelte, pontosan tudja, hogy egyáltalán nem könnyű ez a pálya, és számára fontos, hogy papírja legyen a szakmáról.

– Manapság nagyon nehéz színészként érvényesülni. Tehetséges fiatalok vannak körülöttem, akik sokkal nagyobb rivaldafényt, kiteljesedést érdemelnének.

Nehéz a piac, telített, sok összetevős, szóval nincsenek olyan nagy álmaim, hogy hatalmas sztár leszek itthon.

– Nekem az egyedüli indok, hogy a lelkiismeretem nyugodt legyen, és ha csinálok valamit, legyen mögötte a megfelelő tudás – szögezte le Rebeka, aki az elmúlt időszakban jelentős belső változáson ment keresztül.