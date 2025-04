Piszok jóképű férfi oldalán kapták lencsevégre Kárpáti Rebekát, ragyog a boldogságtól - fotók

Kárpáti Rebeka magánélete folyamatosan a pletykák középpontja, hiszen minél kevesebbet árul el róla, a rajongók annál többet szeretnének tudni. A színésznőt tavaly év elején jegyezte el milliárdos szerelme, Lénárd András üzletember, a Tiltott Csíki Sör tulajdonosa, de nem sokkal később a gyűrű nyomtalanul eltűnt. Kárpáti Rebeka szakítása után sokáig szingli volt, de most úgy tűnik, újra rátalált a szerelem, meg is mutatta kedvesét.

Kárpáti Rebeka új párja oldalán szinte ragyog a boldogságtól, végre meg is mutatta szerelmét (Fotó: Szabolcs László)

Az elmúlt évben többször is felröppent a hír, hogy Kárpáti Rebeka volt párja talán újra képbe került, és a szakítás mégsem végleges, de a modell ezt minden alkalommal cáfolta. Most pedig már nagyon úgy tűnik, hogy mindkét fél továbblépett. Míg a hírek szerint az üzletember egy szintén ismert hölgy, Molnár Andi oldalán találta meg a boldogságot, bár ezt egyelőre egyikük sem erősítette meg, addig Kárpáti Rebeka Instagram oldalán egy eddig ismeretlen, jóképű férfival pózol. A színésznő eddig nem mutatta meg az új kedvesét, de a hétvégén az Etyeki Pikniken jártak, ahol nagyon jó hangulatú fotók készültek, és Rebi szinte ragyog a boldogságtól, ahogy párja átkarolja a derekát. Úgy tűnik, igencsak komoly a kapcsolatuk, ha már a barátainak is bemutatta.

Kárpáti Rebeka új párja már más eseményen is feltűnt

Valójában nem ez volt az első nyilvános esemény, amin a szerelmespár együtt jelent meg, ugyanis a színésznő nemrég, a József Attila pszichoanalíziséről készült film, a Reménytelenül bemutatóján járt, ahol lencsevégre is kapták új kedvesével. A fotók alapján a pár között hatalmas az összhang, és a titokzatos férfi mindenben támogatja kedvesét.

Kárpáti Rebeka párja már egy korábbi nyilvános eseményre is elkísérte a színésznőt Fotó: Bors

Kárpáti Rebeka testvére segítségével újít fel

Hiába a nagy szerelem, úgy tűnik, egyelőre kis lépésekben haladnak, és nem terveznek összeköltözni, ugyanis Rebeka nemrég az öccsével vágott bele egy lakásfelújításába. Persze a munkálatok igencsak elhúzódhatnak, a színésznő pedig nagyon vágyik saját családra, így még az is előfordulhat, hogy mire kész lesz az otthon, már csak R. Kárpáti Péter fia fog beköltözni egyedül.